L’esordio del cubo, i 7000 del PalaCalafiore, l’half time show: le FOTO più belle di Italia-Ungheria

StrettoWeb

L’adrenalina, personalmente, è scesa a tarda notte. Bellissimo lo spettacolo vissuto al PalaCalafiore per Italia-Ungheria, gara che ha segnato il ritorno della Nazionale di basket a Reggio Calabria 21 anni dopo l’ultima volta. Una grande festa sportiva che è andata ben oltre la sconfitta ininfluente degli azzurri, già primi e qualificati. Una tre giorni di eventi che ha tirato la volata al grande evento di domenica sera che ha richiamato 7000 paganti (più staff, addetti ai lavori e stampa) nella struttura di Pentimele tirata a lucido per l’occasione.

Acceso il nuovo cubo che sovrasta il campo da gioco, utilizzato per statistiche, punteggi, replay e simpatici intermezzi con il pubblico. Spettacolo in campo, con le gesta delle due squadre, così come sugli spalti con i tifosi che hanno fatto la ola, hanno agitato le ‘manine’ consegnate all’ingresso e si sono goduti un momento attesissimo da appassionati e non.

A proposito di spettacolo, merita una menzione anche lo show dei Dunking Devils che nell’half time hanno deliziato il pubblico con schiacciate spettacolari coinvolgendo anche alcuni spettatori. Nella nostra gallery il foto racconto della serata di Italia-Ungheria.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.