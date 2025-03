Presentato il Giro Handbike a Reggio Calabria: sul Lungomare la caccia alla prima Maglia Rosa | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Nelle scorse settimane il grande annuncio: il Giro Handbike farà tappa a Reggio Calabria. E che tappa! La 15ª edizione della corsa ciclistica per atleti con disabilità verrà inaugurata proprio sul Lungomare reggino che ospiterà la tappa inaugurale su percorso cittadino. La caccia alla prima Maglia Rosa 2025 inizierà proprio da Reggio Calabria e proseguirà poi in Veneto, Lombardia e Friuli per poi concludersi a Bari con la finalissima.

Quest’oggi, nella sala della Biblioteca “Gilda Trisolini” di Palazzo Alvaro, la presentazione ufficiale della tappa del Giro Handbike che verrà ospitata da Reggio Calabria.

Antonello Scagliola: “i migliori atleti d’Italia si contenderanno la Maglia Rosa sul Lungomare”

Intervistato ai microfoni di StrettoWeb, il presidente del CIP, Antonello Scagliola, ha dichiarato: “è la prima volta che questa manifestazione arriva qui a Reggio Calabria. Parte dal Lungomare più bello d’Italia. Siamo tutti orgogliosi di aver portato a termine questo percorso bellissimo che fa sì che i migliori atleti d’Italia di questa disciplina si contendano la prima Maglia Rosa sul nostro Lungomare. Partiremo il 30 marzo, sarà fatto un percorso cittadino, invitiamo tutta la città a partecipare“.

Il sindaco Falcomatà: “altra grande vetrina sportiva nazionale per Reggio Calabria”

Rispondendo ai microfoni di StrettoWeb, il sindaco Falcomatà ha dichiarato: “sport, sociale e cultura. Per noi lo sport rappresenta un vero e proprio diritto di cittadinanza per il suo linguaggio universale. Ci avvicina alle fragilità, alle marginalità, a quei mondi in cui è difficile arrivare attraverso altri linguaggi. L’investimento nello sport e nel sociale si coniuga in momenti come questo del Giro Handbike, evento di carattere nazionale che offre alla nostra città un’importante vetrina nel panorama sportivo nazionale“.

Carmelo Romeo: “orgogliosi di ospitare il Giro Handbike. Evento realizzato con fondi EU”

L’assessore Carmelo Romeo con delega Programmazione e rimodulazione risorse comunitarie – PON Metro – Patti per il Sud – Agenda urbana – Museo del Mare – Palazzo di Giustizia – Lido comunale – Transizione al digitale, ha dichiarato ai nostri microfoni: “siamo orgogliosi come Amministrazione di ospitare la prima tappa del Giro Handbike. Abbiamo preso a cuore queste iniziative che con i fondi europei stiamo finanziando, una serie di azioni immateriali che sono a supporto di azioni materiali che negli altri anni abbiamo realizzato. Questa dell’Handbike è un’iniziativa che ha un grande valore inclusivo. Come città siamo orgogliosi. Questa iniziativa è stata realizzata con fondi europei e non con fondi di bilancio che utilizziamo per servizi essenziali“.

Giovanni Latella: “Reggio Calabria capitale dello sport: Giro Handbike e Nazionale di Pallavolo”

Giovanni Latella, delegato allo Sport, : “grande giornata di sport che l’Amministrazione comunale con alla guida Giuseppe Falcomatà ha voluto fortemente a Reggio Calabria. Il Giro Handbike avrà la prima tappa a Reggio Calabria, grande evento sportivo per le persone più fragili. Ringrazio l’assessore Carmelo Romeo, il CIP con il presidente Antonello Scagliola, con cui insieme abbiamo cercato di portare e organizzare a Reggio Calabria questo grande evento di sport. Tantissimi saranno gli eventi sportivi che verranno fatti in città: abbiamo avuto la Nazionale di Basket, avremo la Nazionale femminile di Pallavolo, ci sarà l’AsproMarathon, la Corrireggio e tantissimi eventi sportivi che faranno di Reggio la Capitale dello Sport nel 2025“.

