Il Comitato FIPAV RC smentisce il Comune: qual è la verità sull’ItalVolley?

Il Comune dà l’annuncio, il comitato territoriale FIPAV RC dà la smentita. Resta il mistero sulla presenza futura dell’Italia del Volley femminile a Reggio Calabria. Nella mattinata odierna, a margine della presentazione della prima tappa del Giro Handbike 2025 a Reggio Calabria, il delegato allo Sport del Comune, Giovanni Latella, aveva assicurato la presenza dell’Italvolley nelle prossime settimane.

Il Comitato territoriale della FIPAV Reggio Calabria, nella persona del presidente Domenico Panuccio, ha smentito la notizia inviando alla redazione di StrettoWeb una comunicazione ufficiale nella quale si legge: “credo e spero che coloro che hanno messo in giro questa voce abbiano avuto notizie dirette dalla Federazione Italiana Pallavolo io ad oggi, purtroppo, non ne ho nessuna in merito. In tutte le interviste che ho rilasciato ho sempre detto che ‘il mio sogno è quello di vedere giocare al PalaCalafiore la Nazionale femminile’. […] Chissà, magari queste indiscrezioni si trasformeranno in realtà e allora inizierò davvero a fare i salti di gioia, e chi lo può dire, non arriva subito la Nazionale ma potrebbe arrivare qualche altro evento. Questa nota di smentita da parte mia che rappresento la Fipav a Reggio e provincia è un atto dovuto e senza nessuna vena polemica“.

Due versioni contrastanti che aprono un vero e proprio giallo sulla vicenda. Rifacendoci alle parole del presidente Panuccio, il sogno di tutti è quello di vedere Egonu, Sylla, Antropova e le altre ragazze del Volley azzurro a Reggio Calabria: che questo cortocircuito comunicativo possa essere la scintilla per impegnarsi a fare qualcosa di concreto e portare davvero l’Italia a Reggio?

