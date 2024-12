Vittoria in rimonta per il Messina Volley in casa della Pallavolo Oliveri per 3-1

StrettoWeb

Vittoria in rimonta per il Messina Volley che, nella 6ª giornata del Campionato di Serie C femminile, si impone a domicilio per 3-1 sul taraflex della “Palestra Comunale” di Furnari contro la Pallavolo Oliveri. Primo set appannaggio delle padrone di casa, che subiscono il ritorno delle peloritane, capaci si aggiudicarsi i successivi tre parziali e portare a casa l’intera posta in palio. Le locali avanti nel primo set per 4-1 grazie all’ace di Francesca Di Mauro. Adriana Ignoto ricuce per le ospiti (-1; 5-6) e Marika Arena concretizza il pari (9-9). Batti e ribatti fra le due compagini fino al 15-14 per le padrone di casa che porta in time-out mister Francesco Trimarchi. Viviana La Spada e l’ace di Laura Mazzeo rappresentano il +3 (17-14) per la Pallavolo Oliveri. Nuovo punto a punto fra le due squadre con in mezzo la pausa locale. Il muro di Angela Zangla sigla il 22-20 per la squadra di casa ed il secondo discrezionale per le giallo-blu.

Il pallonetto di Michela Laganà traccia il -1 (23-22), ma due spunti di Martina Genovesi chiude il paziare il favore della Pallavolo Oliveri (25-22). Nel set successivo il Messina Volley va a +3 (1-4) con gli spunti di Giovanni Biancuzzo e Laganà. Mister Giovanni Di Mauro chiama il time-out e, successivamente, le peloritane volano a +8 (4-12) grazie a tre palle a terra di Arena M.. Biancuzzo timbra il +9 (5-14) con coach Di Mauro al suo secondo discrezionale. Biancuzzo, Arena M. e Giulia Pecoraro tracciano il +12 (5-17) e sempre due colpi di Biancuzzo e l’ace di Pecoraro sigliano il +15 (6-21). Ignoto piazza il set-point (9-24), anteprima al pareggio nel computo dei set per il Messina Volley. Giallo-blu a testa bassa nel terzo parziale con un 7-0 firmato Pecoraro e Biancuzzo. Mister Di Mauro chiama la pausa e le padrone di casa tornano a -2 (7-9) con Genovesi e Sofia Marino Bata. E’ adesso coach Timarchi a chiedere time-out ed il Messina Volley produce il break che gli consente di andare a +8 (9-17), Nuovo discrezionale per la squadra di casa che però non sortisce gli effetti desiderati visto che le ospiti volano a +11 (9-20). La Pallavolo Oliveri reagisce e concretizza una rimonta che gli consente di ritornare a -5 (17-22) con protagoniste Marino Bata e Zangla A. Trimarchi va in time-out, ma le locali accorciano ulteriormente a -3 (19-22) con Genovesi.

Due punti di Sara Arena materializzano il set-point (19-24) per il Messina Volley, successivamente concretizzato dalle giallo-blu del presidente Mario Rizzo. Pallavolo Oliveri a +3 (4-1) nel quarto set con La Spada, Zangla A. e Genovesi. Due spunti di Giulia Mondello paraggiano (5-5) e si viaggia punto a punto fino al +3 (7-10) per il Messina Volley targato Mondello e Arena M. Time-out locale e il set scivola più o meno con questo gap fra le due squadre fino al 18-15 per le ospiti, che porta al secondo discrezionale per mister Di Mauro. Altri due punti di Mondello materializzano il +7 (16-23) per il Messina Volley e Arena M. firma il match-point (17-24), anteprima al punto che consente alle peloritane di concludere a proprio favore il match (17-25).

Il commento di Mister Trimarchi

“E’ stato un 3-1 di rimonta in un campo difficile – commenta mister Trimarchi a fine partita – e con quasi tutte le ragazze che hanno ruotato e dato una mano. Torniamo a casa con tre punti ottimi, visto anche il freddo e la particolarità della palestra. Abbiamo avuto un inizio difficile, considerando anche i troppi errori che hanno permesso ai nostri avversari di giocare più tranquille. Nel secondo e terzo set abbiamo allineato alcune cose e la squadra ha prodotto un buon gioco. Di fronte avevamo soprattutto una giocatrice di livello, che a volte ci ha messo in difficoltò, ma noi abbiamo risposto con il collettivo e questo ci deve fare ben sperare per il futuro e far capire che la direzione è quella corretta”.

Pallavolo Oliveri – Messina Volley 1-3 (25-22; 9-25; 19-25; 17-25)

Pallavolo Oliveri: Faranda, Zangla A. 3, Genovesi 24, La Spada 5, Puglisi, Mazzeo, Bilardo 3, Zangla R. (Cap.), Ferrara, Di Mauro 5, Cicero, Marino Bata 4, Iarrera (Lib. 1), Cingolani (Lib. 2). All. Di Mauro.

Messina Volley: Pecoraro 4, Lorusso, Mondello 10, Laganà (Cap.) 2, Ignoto 4, Runci 1, Sorbara, Arena M. 17, Biancuzzo 12, Pasa, Arena S. 6, Natoli (Lib. 1), De Grazia (Lib. 2). All. Trimarchi, 2° All. Rizzo

Arbitri: De Gaetano e Comunale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.