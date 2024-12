Trapani, con Mussi finisce malissimo: per il DS esonero e non solo. Si attende Pavone, ma il Messina si mette di traverso

StrettoWeb

“Società Fc Trapani 1905 comunica che, in data odierna, il direttore sportivo Andrea Mussi è stato sollevato dall’incarico ricoperto a partire dal mese di Giugno 2023. Allo stesso è stata anche formulata contestazione di addebito disciplinare“. E’ arrivata l’ufficialità dell’esonero di Andrea Mussi: non è più il DS del Trapani. L’avventura si conclude malissimo: oltre all’addio, infatti, anche la contestazione di addebito disciplinare.

Ora il club granata attende Giuseppe Pavone, attualmente al Messina. Oggi Pavone aveva rassegnato le dimissioni, ma il Presidente peloritano Pietro Sciotto le ha respinte con un comunicato surreale e che alimenta i “misteri” sul preliminare di vendita relativo alla cessione. Da capire adesso come si muoverà il club granata, costretto a trattare direttamente col Messina per liberare Pavone. Per quanto riguarda mister Aronica, invece, per ora pare si voglia continuare insieme.

