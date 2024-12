Il ministro Tajani a Reggio Calabria per un importante convegno sui minori | INFO

StrettoWeb

Il ministro Tajani interverrà al Convegno “Minori non accompagnati. Storie, sogni, speranze” che si terrà sabato mattina 14 dicembre a Reggio Calabria. L’evento si tiene in occasione del decimo anniversario dall’apertura della Casa dell’Annunziata, una struttura di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, situata a Reggio Calabria e gestita dalla Comunità di don Benzi.

In una prima sessione sarà presentato il modello di intervento della Casa dell’Annunziata con interventi di don Aldo Buonaiuto, sacerdote della Comunità Papa Giovanni XXIII, Giovanni Fortugno, responsabile della Casa dell’Annunziata, Don Nino Pangallo della Diocesi di Reggio Calabria.

Dopo l’intervento del Vice Presidente del Consiglio, il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, si terrà un dibattito sull’analisi del fenomeno dei minori stranieri non accompagnati con gli interventi di Pasquale Tridico, europarlamentare, Roberto di Palma, procuratore della Repubblica del Tribunale dei minori di Reggio Calabria, Oliviero Forti, responsabile immigrazione di Caritas Italiana, Paolo Lambruschi, giornalista di Avvenire, Filippo Mancuso, presidente del Consiglio regionale della Calabria, Antonio Marziale, Garante dell’infanzia della Regione Calabria. Concluderà il convegno Matteo Fadda, presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII. L’incontro sarà moderato da Alessandra Ziniti, giornalista di Repubblica.

Gli appuntamenti

L’evento si terrà nel Salone Versace, presso il Ce.Dir., in via Michele Barillaro a Reggio Calabria, a partire dalle ore 9:30, ed è organizzato dalla Papa Giovanni XXIII, la Comunità fondata da don Oreste Benzi, il sacerdote che ha inventato le case famiglia e di cui si sta celebrando il centenario della nascita. L’evento si svolge con il patrocinio dell’Arcidiocesi e del Comune di Reggio Calabria. Parteciperanno centinaia di ragazzi delle scuole reggine.

Il convegno sarà preceduto, venerdì sera 13 dicembre, dalla presentazione del libro Figli venuti dal mare (Sempre Editore, in libreria dall’11 dicembre) che raccoglie storie di dolore e di speranza di bambini e ragazzi accolti alla Casa dell’Annunziata. Marco Scarmagnani, giornalista di semprenews.it, dialoga con gli autori Giovanni Fortugno e Luca Luccitelli. L’appuntamento è venerdì alle 18.45 al Salone del lampadari di Palazzo San Giorgio in Piazza Italia a Reggio Calabria. A seguire sarà proiettato il docu-film Da crisalide a farfalla di Antonio Melasi. La serata terminerà con un concerto del Quartetto di flauti – Catalano, Fratto, Sergio, Surace – del Conservatorio di musica F. Cilea.

Entrambi gli eventi saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube della Comunità Papa Giovanni XXIII.

I numeri

Nel 2023 sono arrivati in Italia 23mila minori stranieri non accompagnati (MSNA), come si chiamano in gergo tecnico. Il triplo rispetto a dieci anni prima. Se all’inizio il fenomeno dei minori stranieri riguardava ragazzi maschi, prossimi alla maggiore età, oggi l’età dei ragazzini è sempre più bassa ed è in aumento la presenza di ragazze e bambine. La due giorni reggina sarà l’occasione per raccontare le storie di questi ragazzi e di approfondire il modello di intervento dell’Annunziata che, unendo un clima familiare ad una struttura professionalizzata, ha dimostrato di essere una risposta efficace al bisogno di protezione, accoglienza, integrazione e promozione della vita indipendente dei minori migranti soli.

