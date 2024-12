“Sicilia In Dolce”, a Taormina presentato l’evento sul vino

StrettoWeb

“Questa mattina, presso la Sala Consiliare di Palazzo dei Giurati, ho partecipato alla conferenza stampa di presentazione della prima edizione di “Sicilia In Dolce”, una kermesse interamente dedicata ai vini dolci, passiti, liquorosi e fortificati della nostra splendida isola, in abbinamento alle eccellenze della pasticceria siciliana”. E’ quanto afferma Cateno De Luca, sindaco di Taormina. “L’evento, organizzato dalla Delegazione AIS Taormina (Associazione Italiana Sommelier), si terrà il prossimo 7 dicembre al Palazzo dei Congressi, proponendo un’esperienza enogastronomica unica: oltre 30 cantine e 30 pasticcerie siciliane saranno protagoniste di una giornata dedicata ai sapori e ai profumi che rendono la Sicilia un punto di riferimento per l’eccellenza”, rimarca De Luca.

“Un ringraziamento a Gioele Micali, responsabile eventi AIS Sicilia e Delegato AIS Taormina, alla Dott.ssa Beatrice Briguglio, responsabile di Piano del GAL Taormina Peloritani, Terra dei miti e della bellezza, e ad Antonino Mostaccio, Presidente Slow Food Messina, per il loro contributo nell’organizzazione e promozione dell’evento. Taormina si conferma ancora una volta come vetrina d’eccellenza per il turismo di qualità, valorizzando le nostre tradizioni e il nostro patrimonio enogastronomico. Vi aspettiamo il 7 dicembre per vivere insieme questa esperienza sensoriale unica”, conclude De Luca.

