Shpendi lascia il Palermo di… marmo: rosanero ko a Carrara, zona Playoff a rischio | CLASSIFICA

Solitamente si dice “restare di stucco”, trovandoci a Carrara mutiamo il modo di dire in “restare di marmo”. Il Palermo, per farla breve, resta immobile come una statua allo Stadio dei Marmi, gelato dal gol di Stiven Shpendi che al 77′ trasforma un pomeriggio opaco in notte fonda.

Dopo la vittoria contro lo Spezia secondo in classifica, i siciliani perdono 1-0 in casa della Carrarese ripiombando nel periodo complicato che dura ormai da fine ottobre: nelle ultime 6 giornate solo la sopracitata vittoria, poi 3 pareggi e 1 sconfitta alla quale si aggiunge anche quella odierna. Brunori e compagni restano all’8° posto (l’ultimo che dà l’accesso ai Playoff) a quota 21 punti, con il Brescia pronto a sorpasso a quota 19, gli stessi punti della Carrarese che punta alla zona Playoff.

Risultati 16ª Giornata Serie B

Venerdì 6 dicembre

Ore 20:30

Juve Stabia-Sudtirol 2-1

Sabato 7 dicembre

Ore 15:00

Bari-Cesena 1-0

Carrarese-Palermo 1-0

Mantova-Pisa 2-3

Modena-Salernitana 1-1

Ore 17:15

Cosenza-Frosinone

Domenica 8 dicembre

Ore 15:00

Catanzaro-Brescia

Cremonese-Reggiana

Spezia-Cittadella

Ore 17:15

Sassuolo-Sampdoria

Classifica Serie B

Sassuolo 34 Pisa 34 Spezia 30 Cremonese 24 Bari 24 Cesena 22 Juve Stabia 22 Palermo 21 Brescia 19 Carrarese 19 Mantova 18 Catanzaro 17 Modena 17 Sampdoria 17 Salernitana 17 Cosenza 16 Reggiana 15 Frosinone 13 Sudtirol 13 Cittadella 13

Programma 17ª Giornata Serie B

Venerdì 13 Dicembre

Ore 20:30

Pisa-Bari

Sabato 14 dicembre

Ore 15:00

Cesena-Cosenza

Frosinone-Sassuolo

Reggiana-Modena

Sudtirol-Mantova

Ore 17:15

Sampdoria-Spezia

Domenica 15 dicembre

Ore 15:00

Brescia-Carrarese

Cittadella-Cremonese

Palermo-Catanzaro

Ore 17:15

Salernitana-Juve Stabia

