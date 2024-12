La Scuola di Danza reggina Shed Studios by Copacabana protagonista del mondiale in Germania

StrettoWeb

La Scuola di Danza Shed Studios By Copacabana si riconferma finalista con le atlete Francesca Assumma (che conquista la finale nella Junior 1 chiudendo al 4° posto su 33) e Serena Pennestrí (che chiude al 7° posto nella Junior 1 sfiorando la finale). Il duo formato dalle atlete appartenenti alla junior 1 si riconferma finalista chiudendo al 4° posto su 26. E il duo formato dalle atlete Sofia Faucitano e Ginevra Ippolito conquista la semifinale con uno strepitoso 13° posto. Ottima prestazione anche per il piccolo gruppo junior formato da Sofia Cara, Sara Foti, Sofia Faucitano, Ginevra Ippolito, Serena Pennestrí e Francesca Assumma, che ha incantato il Sacsen Arena di Riesa con la coreografia “Il cuore dell’oceano” chiudendo 11° su 35.

Il Consigliere Cardia: “Copacabana esempio positivo per tutti”

Le congratulazioni del Consigliere ai Maestri ed alle atlete protagoniste nel campionato mondiale. “E’ motivo di orgoglio per la nostra città che rappresentate in Italia ed all’estero, a conferma del percorso artistico e agonistico delle vostre atlete che arricchisce ulteriormente la vostra plurimedagliata scuola”, dichiara il Consigliere Cardia.

I ringraziamenti

L’Associazione Sportiva “Copacabana”, nella figura del presidente Alessandro Mitidieri, del vice presidente Claudio Bagnato e dei tecnici Federali Olena Honcharenko e Mariangela Bagnato si congratula con atlete che hanno preso parte al campionato mondiale.

“Soddisfatti della prestazione in gara ma con un po’ di amaro in bocca in quanto avevano tutte le carte in regola per riuscire a conquistare le posizioni sul podio. Lo staff ringrazia le famiglie e le atlete sempre dedite con passione e caparbietà nella vita agonistica e nella riuscita anche a livello internazionale. Si ringrazia inoltre la farmacia Borruto di Mariagrazia Borruto Sponsor ufficiale dell’Associazione per aver creduto nel progetto e per essere parte integrante di questi favolosi risultati. Adesso il Campionato Assoluto e le nuove qualificazioni per mondiali e europei attendono l’associazione il prossimo Gennaio 2025 presso il Play Hall di Riccione”.

