Serie A-Operazione Nostalgia al Granillo: spunta la promo per gli abbonati della Reggina

StrettoWeb

Cresce l’attesa per il raduno di “Serie A-Operazione Nostalgia al Granillo, previsto per il prossimo 14 giugno. Il calcio nostalgico farà tappa a Reggio Calabria, in un impianto che nel primo decennio 2000 ha ospitato i più grandi campioni italiani e stranieri del miglior campionato (all’epoca) del mondo. Svelati già i primi tre calciatori: Amoruso, Taibi e Alessandro Lucarelli. Ma ancora tantissimi altri ne devono essere svelati e non saranno solo ex Reggina.

A proposito di Reggina, però, proprio il club amaranto ha ufficializzato un’iniziativa sui social: una promo per gli abbonati, che avranno diritto a uno sconto per assistere alla partita speciale. “In occasione dell’apertura del settore Curva Sud, tutti gli abbonati della Reggina potranno usufruire di uno sconto del 20%. Al momento dell’acquisto, per usufruire dello sconto, bisognerà inserire il numero del sigillo fiscale presente sull’abbonamento!”, si legge in un aggiornamento social della società amaranto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.