Serie D, incredibile in casa Scafatese: esonerato l’allenatore

“La Scafatese Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Franco Fabiano e il suo staff. Il presidente Felice Romano ringrazia il tecnico e il suo staff per la professionalità e l’impegno profuso alla guida della compagine gialloblù. Nelle prossime 24 ore sarà reso noto il nome della nuova guida tecnica della prima squadra per il prosieguo della stagione sportiva”. Ha dell’incredibile il comunicato della Scafatese, che con una nota ufficiale annuncia l’esonero dell’allenatore. La decisione arriva il giorno dopo la vittoria in casa del Castrumfavara, che lascia i campani a -3 dalla capolista Siracusa, quest’ultima che una settimana fa ha però sbancato Scafati.

Da capire ancora nel dettaglio se le motivazioni della scelta siano prettamente tecnico-sportive oppure c’è dell’altro. Nel primo caso, e cioè se si trattasse di insoddisfazione su risultati e classifica, dimostrerebbe la grande ambizione di una proprietà che non è contenta di un secondo posto con il primo a portata di mano. E pensare che a Reggio Calabria (4 volte Scafati per grandezza) il pari ad Agrigento è considerato una “buona partita”, quello con il Sambiase “ci poteva stare” e quello a Caltanissetta è viziato da un errore dell’arbitro.

