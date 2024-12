Serie C Volley, la Nino Romano soffre ma batte Team Volley Messina

StrettoWeb

Nel match disputato, eccezionalmente nella palestra annessa del Palarescifina a causa dell’inagibilità della palestra Juvara dovuto ad infiltrazioni d’acqua al suo interno, date dal mal tempo che ha imperversato sulla città di Messina nelle ore subito precedenti l’inizio gara, Team Volley Messina e Nino Romano dovrebbero dare luogo, classifica alla mano, ad una partita chiusa in cui la Romano, seconda, dovrebbe fare un sol boccone della Team Volley Messina, penultima in classifica, con solo 2 punti conquistati ma, la disputa che ne è venuta fuori, dimostra ancora una volta che non si deve mai abbassare la guardia e che la classifica, spesso, non rispecchia le reali forze di una squadra.

Le padrone di casa partono subito forte e mettono in crisi la ricezione mamertina con battute tese a mezza altezza che il pacchetto arretrato mamertino, capitanato da Cuzzocrea, ha avuto grosse difficoltà a contenere ed a questo va aggiunto che le peloritane hanno mostrato un gioco ordinato dove un’ottima correlazione muro-difesa ha reso inefficaci molti contrattacchi rosso-blu.

In un primo set in cui non si è vista una grande pallavolo, la Romano riesce solo dalla metà del parziale in avanti a prendere in mano le redini del gioco ma senza mai dare l’impressione di comandare la partita. Anzi, continua a soffrire in ricezione e ad avere poca continuità in attacco ma, malgrado questo e sfruttando l’ottima verve della Puglisi e della Prizzi dai 9 metri, riescono a conquistare il parziale (25-17).

Nel secondo set ci si aspetta una Nino Romano subito aggressiva, in grado di bloccare ogni tentativo avversario ed invece si rivede la stessa squadra del primo set e il Team Volley ne approfitta portandosi, ancora una volta, avanti nel punteggio, facendo mostra delle sue armi migliori: battute e muro-difesa ma, in più, in questo set mettono a terra molti più palloni in attacco fattore che le porta ad un passo dalla conquista del parziale (20-16). Da qui in avanti la Romano si sveglia mentre le padrone di casa, forse attanagliate dalla paura di vincere, pian piano, si spengono e cominciano a commettere parecchi errori. Il risultato di questo nuovo equilibrio in campo, porta le RomaNine a recuperare e conquistare un set che poteva sembrare compromesso (22-25).

Il terzo è pura formalità: le messinesi, dopo aver perso quello precedente quasi vinto, entrano in campo con il peso emotivo di chi sa di aver perso una bella occasione mentre la Romano sa che non può più rischiare nulla. Questa somma di fattori porta ad un parziale a senso unico che viene vinto facilmente dalle ospiti (10-25), chiudendo così la pratica con l’ennesimo 0-3 della stagione.

A fine gara Alessandra Musicò, evidenzia il carattere mostrato dalla propria compagne: “ogni partita è difficile specialmente fuori casa. All’inizio ed alla fine della gara abbiamo mostrato un bel gioco a parte qualche momento di buio nel secondo set ma siamo state brave a non mollare e a ricominciare dalla rimonta per portare avanti e concludere la partita, mantenendo alta la concentrazione”.

Gina Campagna, dirigente Romano, dà una sua visione della gara: “non credo nella scaramanzia ma questa è una palestra in cui non riusciamo a giocare bene. L’avversario ci ha messo in difficoltà perché hanno battuto veramente bene nei primi due set, soffrendo in ricezione e quindi non abbiamo costruito il nostro solito gioco però, pian piano è andata molto meglio. Determinante, nel terzo set, sono state le battute di Ginevra Pino che non ha sbagliato nemmeno dopo i 2 time out chiamati dal Team Volley risultando poi decisiva per la conquista del parziale”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.