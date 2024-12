Serie C: colpo salvezza per il Messina, i siciliani vincono fuori casa contro la Turris | CLASSIFICA

StrettoWeb

Nonostante il caos societario e l’incertezza per il futuro, l’Acr Messina sbanca Torre del Greco nella 18ª giornata di Serie C, girone C, e si rilancia in chiave salvezza. I siciliani giocano una partita gagliarda riuscendo a ribaltare il risultato già nel primo tempo: al vantaggio della Turris al 5′, rispondono a stretto giro prima l’Acr che pareggia al 21′ con un autogoal di Cocetta e passa in vantaggio al 25′ con Anatriello. I padroni di casa cercano di pareggiare la partita tentano l’assalto alla squadra di Modica, ma sbagliano un rigore all’81’ e poi restano in 10 per l’espulsione di di Cocetta.

L’Acr Messina, prima della vittoria odierna, aveva ottenuto solo 2 vittorie in campionato (oggi la terza), segnando 4 gol (oggi 2) nelle ultime 10 partite.

Risultati Serie C 17ª Giornata

Sabato 30 novembre

Ore 15:00

Altamura-Trapani 2-1

Benevento-Audace Cerignola 1-1

Foggia-Crotone 1-1

Latina-Picerno 2-0

Ore 17:30

Catania-Cavese 1-1

Domenica 1 dicembre

Ore 15:00

Casertana-Potenza 0-0

Ore 17:30

Juventus U23-Taranto 2-1

Turris-ACR Messina 1-2

Ore 20:30

Monopoli-Avellino

Sorrento-Giugliano

Classifica Serie C

Benevento 34 Audace Cerignola 30 Monopoli 28 Crotone 26 Potenza 26 Picerno 25 Avellino 25 Catania 25 (-1) Giugliano 24 Sorrento 24 Trapani 24 Altamura 22 Cavese 21 Foggia 18 Latina 17 Casertana 17 ACR Messina 16 Turris 11 (-5) Juventus U23 11 Taranto 3 (-10)

Programma 18ª Giornata Serie C

Venerdì 6 dicembre

Ore 20:30

Audace Cerignola-Altamura

Sabato 7 dicembre

Ore 15:00

Potenza-Latina

Ore 17:30

ACR Messina-Foggia

Domenica 8 dicembre

Ore 15:00

Cavese-Juventus U23

Crotone-Casertana

Picerno-Turris

Ore 17:30

Avellino-Sorrento

Taranto-Catania

Ore 19:30

Trapani-Benevento

Ore 20:30

Lunedì 9 dicembre

Giugliano-Monopoli

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.