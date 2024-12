Serie B, un ottimo Palermo domina lo Spezia e sale in zona play off | CLASSIFICA

StrettoWeb

Il Palermo sale in zona play off dopo aver dominato la partita contro lo Spezia che, dopo il pari del Pisa contro il Cosenza, si trova al terzo posto nella classifica di Serie B. Nel primo tempo la squadra siciliana ha varie occasioni di goal e gli va stretto 1-0. La rete è avvenuta sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Ceccaroni allunga la traiettoria e Baniya, di testa, insacca in rete a due passi dalla porta. Nella ripresa, al 65′, Ranocchia batte un calcio d’angolo verso l’area avversaria e la sfera si insacca in rete toccata dal difensore dello Spezia Wisniewski.

Al 78′, l’arbitro fischia un rigore per i liguri ma il Var richiama l’arbitro che revoca la massima punizione. La vittoria del Palermo è meritata, ha dominato la partita ed è riuscito a portare a casa tre punti fondamentali.

Risultati Serie B 15ª Giornata

Venerdì 29 novembre

Ore 20:30

Reggiana-Sassuolo 0-2

Sabato 30 novembre

Ore 15:00

Brescia-Bari 1-1

Cittadella-Juves Stabia 2-2

Sampdoria-Catanzaro 3-3

Sudtirol-Cremonese 0-4

Ore 17:15

Mantova-Modena 0-0

Domenica 1 dicembre

Ore 15:00

Frosinone-Cesena 3-2

Palermo-Spezia 2-0

Pisa-Cosenza 0-0

Ore 17:15

Salernitana-Carrarese

Classifica Serie B

Sassuolo 34 Pisa 31 Spezia 30 Cremonese 24 Cesena 22 Palermo 21 Bari 21 Brescia 19 Juve Stabia 19 Mantova 18 Catanzaro 17 Sampdoria 17 Carrarese 16 Cosenza 16 (-4) Modena 16 Reggiana 15 Salernitana 13 Sudtirol 13 Cittadella 13 Frosinone 13

Programma 16ª Giornata Serie B

Venerdì 6 dicembre

Ore 20:30

Juve Stabia-Sudtirol

Sabato 7 dicembre

Ore 15:00

Bari-Cesena

Carrarese-Palermo

Mantova-Pisa

Modena-Salernitana

Ore 17:15

Cosenza-Frosinone

Domenica 8 dicembre

Catanzaro-Brescia

Cremonese-Reggiana

Spezia-Cittadella

Ore 17:15

Sassuolo-Sampdoria

