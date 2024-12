Sconfitte in trasferta la Team Volley Messina e la Pallavolo Messina

StrettoWeb

Nel weekend dell’Immacolata arrivano due sconfitte pesanti, in quanto non si aggiungono punti in classifica, per le formazioni della Team Volley Messina. In campo c’erano solo le due squadre femminili impegnate nei campionati regionali ed entrambe giocavano in trasferta. Per la serie C femminile scontro diretto tra due squadre che si trovavano a pari punti in fondo alla classifica del girone B.

La quasi omonima Teams Volley Catania alla fine l’ha spuntata per tre set a uno in una partita ampiamente alla portata della Team Volley Messina ma in cui ha pagato l’emozione e un po’ di insicurezza. Per quest’ultimo aspetto influiscono in parte i cambi di formazione a cui lo staff tecnico deve ricorrere, ma che non devono diventare un alibi.

Match da interpretare diversamente, ma purtroppo con esito simile, per la Pallavolo Messina che sfidava fuori casa la capolista del girone B di Serie D , la New Team Volley Torregrotta. Capitan Tringali e compagne non riescono a scalfire la corazzata tirrenica e tornano a casa senza aver conquistato nemmeno un set. Per loro adesso due settimane di pausa prima del prossimo impegno visto che osserveranno un turno di riposo nell’ottava giornata di campionato. Sarà sicuramente utile a lavorare in palestra su cosa non ha funzionato e migliorare.

Teams Volley Catania – Team Volley Messina 3-1 (25-11 25-16 19-25 25-23)

Nella formazione dei coach Laganà-Donato-Chitè iniziano nello starting six Arianna Maggiari al palleggio e Santamaria suo opposto, in banda Savarese e Costa, centrali Irene Maggiari e Gironi con Claudia Fulci libero. A partita in corso ci sarà spazio anche per Barbera nel ruolo di opposto e per Imbesi e Lembo rispettivamente in regia offensiva e difensiva.

Nel primo set la Team Volley paga la tensione di dover ottenere il risultato in uno scontro diretto e non entra bene in campo cedendo per 25-11. Reazione nel secondo che però non basta, col parziale che viene ceduto per 25-16. Nel terzo finalmente la formazione ospite riesce a mettere in difficoltà le locali tanto al servizio quanto nelle trame di gioco riuscendo a conquistare il parziale per 19-25. Nel quarto la Team Volley non riesce a dare subito continuità rispetto a quanto fatto vedere nel terzo e paga uno svantaggio iniziale. Le peloritane riescono comunque a rientrare in partita e giocano punto a punto fino al 23 pari, quando la formazione di casa trova i due punti che servivano a chiudere la contesa.

New Volley Team Torregrotta – Pallavolo Messina 3-0 (25-13 25-17 25-15)

La formazione di coach Massimiliano Triolo era chiamata ad un’ardua impresa contro la formazione rivelazione di questo avvio di campionato in serie D femminile che da qualche settimana si è messa stabilmente al comando del girone. Le atlete della Pallavolo Messina subiscono una sconfitta per tre set a zero contro una formazione ben preparata, ma danno loro una mano commettendo alcuni errori e certamente non giocando la loro migliore pallavolo. I parziali si sono conclusi per 25-13 il primo set, un po’ più in equilibrio il secondo terminato 25-17, infine nel terzo il divario tra le due squadre è tornato in doppia cifra con la partita archiviata sul 25-15.

Risultati 7ª giornata serie C femminile e classifica girone B

Polisportiva Nino Romano – Golden Volley 3-1

Messina Volley – Liberamente Aci Catena 3-0

Teams Volley Catania – Team Volley Messina 3-1

Ssd UniMe – Asd Volley 96 1-3

Pallavolo Zafferana – Pallavolo Oliveri 3-0

Riposava: Santa Teresa.

Classifica

Pallavolo Zafferana 21 Polisportiva Nino Romano 17 Messina Volley 16 Golden Volley 14 Santa Teresa 8 Volley ’96 7 Pallavolo Oliveri, Ssd UniMe 6 Teams Volley Catania 5 Liberamente Aci Catena 3 Team Volley Messina 5

Risultati 7ª giornata serie D femminile e classifica girone B

Barcellona – Randazzo 0-3

Giardini del Volley – Zafferana 0-3

Nebrodi Voley – Universal Viagrande 3-2

New Volley Team Torregrotta – Pallavolo Messina 3-0

Pgs Juvenilia Catania – Roccalumera 3-0

Riposava: Akis Volley e Libertas.

Classifica

New Volley Team Torregrotta 16 punti

Zafferana Volley 14 punti

Nebrodi Volley, New Randazzo Volley 12 punti

Giardini del Volley, Akis Volley 10 punti

Pgs Juvenilia 8 punti

Universal Viagrande 7 punti

Barcellona 6 punti

Libertas Volley Messina, Pallavolo Messina, Roccalumera Pallavolo 3 punti

Serie C maschile classifica girone B

Jonica Volley Santa Teresa* Giarre 12 Gela 12 Gs Pozzallo 12 Ambiente Lab Team Volley 9 Agira 5 Paternò 4 Volley 4 Viagrande 3* Pedara Volley 3 Modica 0 punti

* una partita in più

