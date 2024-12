Sanità, Auddino: “attivazione nuovo day hospital a Polistena. A Locri apertura reparto oncologia”

StrettoWeb

“Ottime notizie per l’ospedale di Polistena: pochi giorni fa il sopralluogo della DG dell’ASP Di Furia per l’attivazione del nuovo day hospital oncologico nel presidio polistenese. Questo a pochi giorni dall’inaugurazione del nuovo reparto di oncologia di Locri. Fin dal 2020, quando iniziai ad occuparmi del NOLE insieme all’Associazione Angela Serra, l’oncologia di Polistena è parte di un disegno più ampio che insieme a Locri dovrà costituire una rete di prestazioni funzionale, efficiente e moderna” – afferma il già senatore del M5S Giuseppe Auddino, che per primo ha creduto nei progetti dell’Angela Serra e li ha sostenuti portandoli in provincia di Reggio Calabria, dopo aver visto i grandi risultati conseguiti dall’Associazione in Emilia ed in Puglia.

“Il sopralluogo della DG dell’Asp reggina conferma la bontà delle mie scelte: da anni ritengo sia necessaria l’attivazione del day hospital oncologico a Polistena nell’ambito della rete oncologica del territorio. Confrontandomi proficuamente con Regione ed ASP sulle impellenti necessità sanitarie del mio territorio, senza campanilismi di sorta o steccati politici, da sempre lavoro perché il nuovo polo oncologico di Locri, ormai prossimo all’inaugurazione, possa partecipare a costituire insieme a quello dell’ospedale di Polistena, une rete oncologica multidisciplinare, per far sì che i pazienti possano curarsi senza dover essere costretti a ulteriori sacrifici per recarsi a Reggio Calabria, a Catanzaro o addirittura fuori regione“, continua il coordinatore provinciale del M5S.

“Già nel progetto di quattro anni fa, il NOLE di Locri rappresentava dunque il primo passo di un progetto molto più ampio ed ambizioso di cui Polistena e anche Melito faranno parte. L’ASP reggina in questi ultimi anni ha dato prova di apprezzare l’Associazione Angela Serra, nella persona del suo presidente il prof. Massimo Federico, per le eccellenti esperienze maturate in campo sanitario e di questo non posso che esserne felice per il beneficio che da ciò ne ha tratto il mio territorio. Continuerò a seguirne l’iter affinché tutto sia fatto nei termini e bene nell’interesse dei cittadini.

Dopo l’inaugurazione dell’oncologia di Locri, i lavori dell’oncologia e la conferma dell’emodinamica a Polistena dovranno rappresentare un’altra importante tappa del percorso già tracciato quattro

anni fa“, conclude Auddino.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.