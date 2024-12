Risultati Serie A3 9ª Giornata: Domotek ko al tie-break ma è un punto d’oro per la Coppa Italia | CLASSIFICA

StrettoWeb

Immacolata amara per la Domotek Volley Reggio Calabria che nella serata che completa i risultati della 9ª Giornata di Serie A3 esce sconfitta 2-3 al tie-break contro Gioia del Colle. I reggini conquistano comunque un punto importante per l’accesso alla Coppa Italia, riservato alle squadre che chiuderanno in top 4 al termine del girone di andata che terminerà fra 2 giornate. In contemporanea Modica batte Castellana Grotte 3-2 al tie-break.

Negli anticipi del sabato successi tre successi in trasferta: Sorrento non si ferma e batte Sabaudia 0-3; Ortona resta in scia battendo 0-3 Campobasso; 1-3 per Lagonegro in casa di Napoli.

Risultati 9ª Giornata Serie A3 Girone Blu

Sabato 7 dicembre

Ore 18:00

Sabaudia-Sorrento 0-3

Campobasso-Ortona 0-3

Ore 18:30

Napoli-Lagonegro 1-3

Domenica 8 dicembre

Ore 18:00

Modica-Castellana Grotte 3-2

Domotek Volley Reggio Calabria-Gioia del Colle 2-3

Riposa: Lecce

Classifica Serie A3 Girone Blu

Sorrento 24* Ortona 22 Domotek Volley Reggio Calabria 16* Gioia del Colle 14* Sabaudia 12 Modica 12* Lagonegro 10* Lecce 9* Castellana Grotte 9* Napoli 4* Campobasso 2*

* Un turno di riposo già osservato

I programma della 10ª Giornata di Serie A3 Girone Blu

Sabato 14 dicembre

Ore 18:00

Campobasso-Sabaudia

Domenica 15 dicembre

Ore 17:00

Sorrento-Modica

Ore 18:00

Castellana Grotte-Lagonegro

Domotek Volley Reggio Calabria-Lecce

Ore 19:00

Gioia del Colle-Napoli

Riposa: Ortona

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.