Regolamento Serie A3 Volley 2024-2025: come funzionano Playoff e Playout

Il volley torna a far battere il cuore a Reggio Calabria grazie alle emozioni suscitate dalla Domotek Volley, impegnata per la prima volta nel campionato di Serie A3. Il nuovo torneo presente 21 formazioni divise in due gruppi (Girone Bianco con 10 squadre e Girone Blu con 11 squadre). I reggini sono nel secondo raggruppamento. La regular season inizia il 13 ottobre 2024 e termina il 9 marzo 2025.

Il sogno di tutte, è inutile negarlo, è quello di puntare alla promozione in Serie A2 ma attenzione, il campionato è tosto e pensando troppo al salto di categoria si rischia di scivolare e retrocedere. Vediamo cosa dice il regolamento della Serie A3 di Volley per quanto riguarda Playoff e Playout.

Regolamento Playoff Serie A3 Volley

Solo due i pass in palio per la Serie A2, uno per girone. Ai Playoff parteciperanno le squadre classificate dal 1° all’8° posto in regular season (16 squadre in totale). Il primo turno sarà quello dei quarti di finale e sarà disputato fra squadre dello stesso girone. In semifinale si affronteranno, invece, squadre di gironi diversi con accoppiamenti fissi. Le squadre che vinceranno le Finali saranno promosse nella Serie A2 2025/26.

Quarti e Semifinali dei Playoff Promozione si giocheranno al meglio dei tre match (Gara 1 e Gara 3 in casa della miglior classificata in Regular Season), le Finali al meglio delle cinque partite (Gara 1, Gara 3 e Gara 5 in casa della miglior classificata in Regular Season).

Le date:

Quarti di finale: 16, 23 e 26 marzo 2025

Semifinali: 6, 13 e 16 aprile 2025

Finali: 20/21 e 27 aprile 2025, 4, 11 e 18 maggio 2025

Regolamento Playout Serie A3 Volley

Ai Playout che determinano la retrocessione in Serie B parteciperanno le ultime 3 squadre classificate nella regular season nel girone Blu, le ultime 2 nel girone Bianco (poichè ha una squadra in meno, ndr). Le squadre prenderanno parte a un girone all’italiana con partite di andata e ritorno. Le prime due squadre della classifica finale si salveranno, le altre tre saranno retrocesse.

Le date: 16, 23 e 29 marzo 2025; 6, 13, 20/21 e 27 aprile 2025; 1, 4 e 11 maggio 2025.

Regolamento Coppa Italia Serie A3

Al termine del girone di andata, le prime 4 squadre classificate in ciascun Girone parteciperanno ai Quarti di Finale Del Monte Coppa Italia Serie A3, che si concluderà con la fase finale (Final Four oppure Semifinali e Finali in gara secca).

