Domotek Volley, Martino: “vogliamo vincere sempre ma piedi per terra. Ci godiamo un pubblico bellissimo”

Domotek Volley Reggio Calabria sconfitta da Gioia del Colle al tie-break, dopo un match acceso e combattuto che ha visto i reggini scontrarsi con una delle squadre maggiormente accreditate alla promozione.

Nel post partita Marco Tullio Martino, Direttore Generale della Domotek Volley Reggio Calabria, ha espresso le sue sensazioni ai microfoni di StrettoWeb: “gara veramente emozionante. Il pubblico fantastico presente oggi credo che si sia divertito e ha spinto una squadra che se l’è giocata punto a punto contro una signora squadra, Gioia del Colle, che si è mostrata all’altezza delle aspettative della vigilia“.

Il DG Martino, in merito al grande entusiasmo che si respira intorno alla squadra, comunque terza in classifica nonostante la sconfitta, vogliosa di blindare la prima storica qualificazione in Coppa Italia in Serie A3, fa un po’ il ‘pompiere’: grandi ambizioni ma un passo alla volta.

“Siamo realisti. Siamo felicissimi del nostro percorso e di quanto fatto fino ad ora. – aggiunge Martino – Il nostro è un progetto che ci vede una matricola, rispettata da tutti, che vuole dimostrare il proprio valore sul campo ogni partita. Siamo felicissimi della nostra classifica ma vogliamo rimanere con i piedi per terra. L’umiltà è l’arma in più che questa squadra può avere. È chiaro che tutte le squadre scendono in campo per vincere e questo è il verbo della Domotek, ma siamo concentrati partita dopo partita a continuare a goderci questo momento che è bellissimo“.

