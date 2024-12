Domotek Volley-Gioia del Colle, Polimeni: “partita decisa dai dettagli, ai miei non rimprovero niente”

StrettoWeb

La Domotek Volley esce sconfitta, nella serata dell’Immacolata, per 2 set a 3 contro Gioia del Colle. Un match molto combattuto quello che ha visto i reggini cedere al tie-break contro una delle squadre più accreditate del girone.

Mister Polimeni ha analizzato così la partita nel post gara: “sono la squadra più forte del torneo sulla carta. Lo hanno dimostrato oggi, hanno effettivi importanti. I nostri hanno fatto una grossa partita, decisa sia nel primo set che al tie-break da dettagli. Loro sono stati più bravi di noi, non esiste la fortuna nello sport. Sono stati bravi a sfruttare i dettagli a loro favore. Ai miei ragazzi non posso rimproverare nulla, possiamo solo migliorare, hanno dimostrato anche oggi di potersela giocare con chiunque.

Zappoli? Fortissimo. Le sue caratteristiche in questo contesto di squadra vanno a nozze. Dobbiamo lavorare, far crescere i ragazzi. La sua esperienza ci avvantaggia, ci può permettere qualche errore in qualche situazione del match perchè sappiamo di avere un fuoriclasse, come lo sono anche Lazzaretto e Laganà che stanno facendo un campionato strepitoso. Non voglio tralasciare nessuno. Tutti i ragazzi sono fantastici. Zappoli, come nel terzo set, può cacciare fuori 3 punti dal cilindro con i quali abbiamo vinto la contesa.

Maturità? Stiamo crescendo giorno dopo giorno, i ragazzi stanno crescendo, credono in loro stessi. Questo fa sì che, comunque, possiamo migliorare con risultati e prestazioni. Il risultato può essere occasionale, la prestazione no. Continuiamo su questa strada, siamo contenti di tutti. Non guardo la classifica: non so quanto serva per la Coppa Italia, la quotidianità al primo posto.

Natale? Lo passiamo ad allenarci al PalaCalafiore perchè giochiamo a Santo Stefano. Siamo contentissimi di aver offerto al pubblico reggino un altro spettacolo, una partita bellissima. Sono contento di aver entusiasmato Reggio Calabria. Da domani ci tuffiamo nel prossimo impegno contro Lecce domenica, un’altra battaglia“.

