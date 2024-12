Domotek Volley-Gioia del Colle, De Santis: “alla pari con i più forti del campionato”

StrettoWeb

La Domotek Volley Reggio Calabria sconfitta al PalaCalafiore, per la prima volta in stagione, da Gioia del Colle, una delle squadre maggiormente accreditate alla promozione. Un match combattuto, concluso dopo un tie-break estenuante in favore dei pugliesi.

Saverio De Santis ha analizzato così la gara: “gara di altissimo livello, abbiamo visto una bella pallavolo. Loro hanno giocato bene, noi abbiamo giocato bene. Come possiamo vedere dai parziali, la partita si è giocata sui dettagli. La partita è stata bella da vivere dentro il campo e anche da fuori.

Zappoli? Giocatore d’esperienza, lo conosciamo, ci può dare una mano. Ma non dimentichiamoci di chi, fino ad oggi ha dato un grosso contributo. Siamo una squadra con 14 effettivi, tutti quanti ogni settimana spingiamo, ogni allenamento. Lo riscontriamo nella partita di oggi perchè il ritmo che abbiamo negli allenamenti lo abbiamo messo in campo oggi.

Sono mancati dei dettagli. Loro sono una squadra d’esperienza, più forti, sulla carta sono quelli che devono vincere il campionato. Oggi hanno vinto loro. Vediamo a Gioia del Colle come sarà. Abbiamo un’altra grande partita contro Lecce. Il nostro obiettivo è entrare in Coppa Italia e faremo di tutto affinchè questo diventa realtà.

Match sotto Natale? Speriamo di far venire tante persone al PalaCalafiore. Come sempre, anche oggi il pubblico ci ha dato una grossa mano, è stato numeroso. Giocare il 26 dicembre è un giorno strano, non gioca il calcio, giochiamo noi e invitiamo tutti sia domenica prossima che il 26 per raggiungere questo obiettivo“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.