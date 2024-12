Reggio Calabria, al Teatro Cilea torna Katedromos: il catechismo itinerante della Sicurezza Stradale

StrettoWeb

Anche per quest’anno la Polizia Locale di Reggio Calabria ha avviato gli ormai consueti percorsi di educazione stradale e civica per le scuole cittadine di ogni ordine e grado. E puntualmente, dopo i successi delle scorse edizioni, torna in città Katedromos, il catechismo itinerante della sicurezza stradale. Giovedì 5 e venerdì 6 dicembre prossimo, presso il Teatro Cilea si terranno i primi due momenti formativi, rivolti rispettivamente agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Due veri e propri spettacoli multimediali, voluti dal Sindaco Falcomatà, dal vice sindaco e Assessore alla Polizia Locale Brunetti nonché dall’Assessore alla Pubblica Istruzione Briante. Due lezioni in grado di coinvolgere discenti e docenti che hanno risposto all’appello della Polizia Locale. “Sarà una due giorni ricca di contenuti e di insegnamenti, assicura il Comandante Zucco, che coinvolgerà circa 600 studenti in totale”.

L’evento, in linea con gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale, rappresenta un irrinunciabile momento di sinergia istituzionale finalizzato alla formazione extra curriculare degli alunni delle scuole cittadine. L’appuntamento è fissato per le scuole primarie il 5 dicembre, mentre per le secondarie di primo grado il giorno seguente nella mattinata al teatro Cilea.

