Reggio Calabria, rifiuti non raccolti in via Possidonea davanti al Despar: situazione insostenibile

L’emergenza rifiuti a Reggio Calabria non si placa e anzi aumenta a dismisura. Le immagini a corredo dell’articolo sono state scattate davanti al supermercato Despar di Via Possidonea ed evidenziano come si tratti di una situazione insostenibile e i rifiuti sono abbandonati sul marciapiede creando disagi ai pedoni che sono costretti a camminare in mezzo alla strada. La raccolta non viene effettuata da tempo e questo arreca un danno notevole anche ai clienti del supermercato che devono fare la gimkana tra i cartoni per accedere all’interno dell’attività commerciale.

