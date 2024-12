A Reggio Calabria il ricordo di Alcide De Gasperi in un libro scritto da Antonio Polito, giornalista del Corriere della Sera

StrettoWeb

“Potrebbe insegnare tanto l’esperienza di un grande uomo politico del passato come Alcide De Gasperi, ai politici di oggi”. E’ questo uno degli argomenti che si affronteranno il prossimo venerdì 6 dicembre, alle ore 18.00, presso “Porto Bolaro”, località San Leo a Reggio Calabria, in occasione della presentazione del libro “Il Costruttore – Le cinque lezioni di De Gasperi ai politici di oggi” (Mondadori) di Antonio Polito, editorialista del Corriere della Sera.

Nel settantesimo anniversario della morte di De Gasperi, il libro è un tributo allo statista italiano, che traccia un buon viatico per i nostri attuali politici, impartendo cinque lezioni di straordinaria attualità: dalla sua personale concezione della democrazia come “antidittatura”, alla politica estera, alla gestione della spesa pubblica, agli interventi nel Mezzogiorno. Antonio Polito racconta la storia di De Gasperi, con la speranza che chi oggi guida l’Italia, o si propone per guidarla, possa ispirarsi al suo operato.

Insieme con Antonio Polito, i giornalisti Maurizio Insardà e Piero Gaeta, con la partecipazione di Lino Morgante, Presidente e direttore editoriale di S.E.S. Editrice Sud, l’Assessore alla cultura della Regione Calabria, Caterina Capponi e con il “padrone di casa”, l’imprenditore Giuseppe Falduto, ex Assessore al Comune di Reggio Calabria.

