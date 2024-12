A Reggio Calabria il progetto di Fondazione Scopelliti e OVS sul benessere familiare

StrettoWeb

Nell’ambito della serie di incontri denominata “Nuovi Scenari”, fortemente voluta dalla dirigenza dell’Istituto reggino, si inserisce il corposo progetto finalizzato al benessere familiare intrapreso in rete con la Fondazione Scopelliti e OVS (Osservatorio violenza e suicidio). È già iniziato il percorso formativo rivolto agli alunni della scuola secondaria di I grado. L’articolato progetto, che consta infatti di due fasi, vede adesso ai blocchi di partenza gli incontri di formazione/informazione rivolti al mondo degli adulti. Non solo genitori o docenti della scuola, quindi, ma anche appartenenti ai contesti educativi informali o non formali o chiunque possa essere interessato alle tematiche trattate, è invitato a intervenire al primo incontro che si terrà martedì 3 dicembre alle ore 17.00 presso l’Auditorium S. Caterina d’Alessandria V.M.

Gli argomenti, infatti, sono di massimo interesse e riguardano problematiche comuni a tutti. Il primo dei temi trattati è il rischio dell’iperconnessione cioè come essere connessi nel mondo virtuale ma isolati nel mondo reale. Del problema dell’isolamento sociale, diffusissimo tra gli adolescenti ma frequente anche tra gli adulti, parlerà Gabriella Emilio, esperta nella comunicazione e nel sistema delle relazioni. Aspetto di non secondaria importanza è quello dei canoni estetici che ci rimandano i social che, unito all’insicurezza determinata dai cambiamenti fisici dell’età preadolescenziale crea una pericolosa combinazione che mette a rischio gli equilibri emotivi e psicologici di giovani e adulti. L’argomento sarà ampiamente trattato dalla psicologa e psicoterapeuta Francesca Praticò.

Fondamentale a questo punto saper focalizzare l’attenzione sulla gestione delle emozioni. I giovani che si trovano a vivere un contesto denso di stimoli convulsi devono essere supportati da adulti consapevoli che, pur in una società in continuo divenire, sappiano fronteggiare adeguatamente ogni situazione. Approfondirà l’argomento il pedagogista Pietro Surfaro. Infine bisogna centrare l’attenzione sul concetto di “devianza”, che, più frequente di quanto si creda, può toccare chiunque perché gli inconsapevoli fattori di rischio sono quotidiani. Il ruolo della famiglia e della scuola per far fronte ed arginare queste situazioni è fondamentale, perché dall’informazione nasce il corretto approccio educativo. Ne parlerà approfonditamente Teresa Pietropaolo, assistente sociale.

Prezioso sarà l’intervento di Rosanna Scopelliti, presidente della Fondazione omonima, che ha fortemente voluto il progetto e ne è la guida, a lei si unirà la voce della Dirigente Scolastica Serafina Corrado, portavoce delle istanze del territorio che conosce bene per essere a capo di una delle principali scuole reggine da lungo tempo. L’importante evento, per cui non è necessaria la prenotazione, è aperto a tutti perché si crede fermamente che il benessere familiare sia un interesse comune e condiviso.

