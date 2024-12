Reggio Calabria, arriva il Natale anche all’Università Mediterranea: acceso l’Albero dell’Ateneo in occasione dell’Open Day

StrettoWeb

E’ Natale anche all’Università Mediterranea, un Ateneo che guarda al futuro con sempre più ottimismo e grandi traguardi. Proprio oggi, infatti, centinaia di studenti delle Scuole Superiori – pronti alla Maturità tra qualche mese – hanno affollato l’UniRC per la giornata dell’Open day, caratterizzata da una serie di eventi informativi, ludici e di spettacolo.

In occasione di questa iniziativa, si è anche respirata aria natalizia, con l’accensione dell’Albero di Natale che ha illuminato tutta l’area, come si può vedere dalla foto in alto a corredo dell’articolo. Grande entusiasmo si è respirato nel pomeriggio, ovviamente a partire dal Rettore Giuseppe Zimbalatti.

