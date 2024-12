Reggio Calabria, la Mediterranea conferisce la Laurea honoris causa post mortem a Domenico Billari

StrettoWeb

Nella seduta del primo Consiglio di Dipartimento dell’Università Mediterranea dell’apertura di mandato della Direzione della prof.ssa Consuelo Nava del 18 settembre 2024, la Comunità Scientifica del dArTe ha deliberato per la richiesta di conferimento della Laurea Honoris Causa post Mortem alla memoria allo studente Domenico Billari detto “Mitch”.

Il Senato Accademico ha accolto la richiesta del Dipartimento e nella sua seduta del 28 ottobre 2024, per le motivazioni esposte dalla Direttrice, ne ha approvato il Conferimento. Nel mese di Novembre gli Uffici di Dipartimento hanno provveduto a predisporre gli atti necessari per la prima sessione utile di Dicembre 2024.

Appuntamento per domani

Martedì 10 dicembre ore 16 in Aula Magna Quaroni dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Architettura e Design, alla presenza della commissione di Laurea, dei docenti, degli studenti, dei familiari, degli amici e dell’Associazione ESN Reggio Calabria, verrà conferita la Laurea in Scienze dell’Architettura allo studente Domenico Billari. Il lavoro di tesi di laurea guidato dal relatore prof.Alberto De Capua ha come titolo: “Le antiche vie. Voci, volti e segni di chi ho incontrato nel cammino”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.