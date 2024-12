Reggio Calabria, concluso il montaggio dell’Albero a Piazza Duomo. Si procede con le casette

StrettoWeb

E’ stato completato oggi il montaggio dell’albero di Natale a Piazza Duomo a Reggio Calabria. L’albero è artificiale ed alto 18 metri e al suo interno ha una struttura metallica che lo sorregge. L’accensione delle luci sarà probabilmente, come da tradizione, domenica 8 dicembre. Sono state installate anche le casette di Natale sia a Piazza Italia dove quest’anno sono state collocate dal lato del Corso Garibaldi per avere più visibilità rispetto allo scorso anno che invece erano all’interno della piazza e quindi adesso sono più in evidenza. Anche a Piazza Duomo si sta procedendo con il montaggio delle casette.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.