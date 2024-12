Reggio Calabria, Cesare si trasforma in un bijoux di Natale: atmosfera magica a piazza Indipendenza | FOTO

StrettoWeb

L’aria magica del Natale inizia a fare capolino anche a Reggio Calabria. La città si sta addobbando a festa con le luminarie che proprio in queste ore vengono installate sul Corso Garibaldi dalla ditta incaricata dal Comune. Cesare, però, ha già battuto tutti sia nel tempo che nella qualità degli addobbi: come possiamo vedere nelle foto a corredo dell’articolo, il famoso chioschetto verde è stato completamente rivestito di luci meravigliose che lo rendono ancora più particolare. Un brillante luminoso a piazza Indipendenza e all’inizio del Lungomare, “il chilometro più bello d’Italia” con un vero e proprio bijoux di Natale.

Per i clienti di Davide Destefano quindi sarà davvero un piacere gustare il buonissimo gelato in questo spettacolo unico che riempie gli occhi di luce e speranza e crea davvero un’atmosfera Natalizia magica. L’ideale per foto e selfie con il gelato in questo contesto così affascinante e suggestivo, soprattutto nei giorni in cui il meteo lo consentirà e tutti potranno far vedere al mondo – tramite i social network – che significa vivere il Natale a Reggio Calabria!

