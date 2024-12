Reggio Calabria, l’associazione Centaurea Onlus organizza per Natale una raccolta per aiutare le famiglie in difficoltà

StrettoWeb

Torna anche quest’anno la consueta raccolta fondi natalizia organizzata dall’Associazione Centaurea onlus di Reggio Calabria che attraverso questa importante iniziativa finanzia la propria attività di sostegno alimentare a famiglie con minori di tutto il territorio. L’associazione con un’offerta suggerita di soli 10 euro propone pacchetti (disponibili fino ad esaurimento scorte) da ritirare presso lo studio del Notaio Mariella Federico sito in Via Pio XI n°97 a Reggio Calabria non oltre il 21 dicembre.

Ogni pacchetto contiene un chilo di riso Carnaroli acquistato direttamente in risiera in confezione sottovuoto dentro un sacchetto di stoffa. Un gesto quindi lodevole per chi vorrà partecipare e aiutare le famiglie in difficoltà avendo in cambio un oggetto speciale.

