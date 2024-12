Reggio Calabria, l’Anioc si riunisce in assemblea

StrettoWeb

Nella giornata di domenica 1 dicembre, presso il salone delle Conferenze dell’Hotel “Del Torrione” di Reggio Calabria, si sono riuniti in assemblea annuale i soci dell’A.N.I.O.C. (Associazione Insigniti Onorificenze Cavalleresche). A presiedere la riunione il Delegato Provinciale ANIOC di Reggio Calabria Dr. Emanuele Nazario Scarlata, coadiuvato dal Direttivo. Il Delegato, oltre a ricordare i compiti Istituzionali dell’Associazione, ha commentato il bilancio consuntivo anno 2024 e dopo l’approvazione si è passati ad approvare il preventivo di spesa anno 2025. A seguire, ha ricordato le numerose attività dell’anno in corso, in seguito vi è stata la presentazione e consegna Diploma con le tessere d’iscrizione all’Associazione dei seguenti nuovi soci: Cav. Barbalace avv. Antonio; Cav. Cimiero Salvatore; Cav. Filippone dr. Antonio; Cappellano Don Giovanni Gattuso; Marino dr. Pietro; Mollica dr. Carmelo; Cappellano Morabito Antonio; Papale dr. Filippo; Saraceno dr. Renato; Scarlata avv. Demetrio.

Al termine vi sono stati diversi interventi dei presenti, i quali hanno proposto ottime idee costruttive per l’Associazione, che sicuramente saranno realizzate durante il prossimo anno sociale. In seguito si è passati presso il panoramico terrazzo dell’Hotel, per il consueto pranzo conviviale al quale hanno partecipato i soci con le rispettive consorti e alcune personalità della Provincia.

