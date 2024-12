Reggina, Trocini: “Ba e Dall’Oglio? Non voglio più aspettare nessuno”

StrettoWeb

“Non avevamo alternative alla vittoria. Paradossalmente la squadra si è liberata nel momento peggiore. Nel primo tempo eravamo bloccati, questo mi dà noi. Mi auguro che questo successo ci aiuti a liberarci da questo peso. Dobbiamo avere la forza e la capacità di saper reggere”. Così mister Trocini a Radio Febea dopo la vittoria della Reggina in rimonta contro il Locri.

“Ba e Dall’Oglio? Io sono arrivato in corsa, non devo recuperare nessuno. C’è bisogno delle scelte e io non voglio aspettare nessuno”, ha aggiunto l’allenatore, tornando a far intendere che sui due ci sono riflessioni in corso. In realtà ci sono da settimane, ora una nuova mancata convocazione che conferma alcuni scenari.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.