Previsioni Meteo Reggio Calabria: il bollettino per oggi lunedì 2 dicembre

Nella giornata di Lunedì 2 Dicembre, Reggio Calabria si troverà a vivere condizioni meteo variabili, caratterizzate da un inizio con piogge leggere e un progressivo miglioramento nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si manterrà attorno ai 14°C durante le ore più calde, con un aumento della copertura nuvolosa che si ridurrà nel pomeriggio. I venti saranno prevalentemente deboli, provenienti da nord e nord-ovest, con raffiche che non supereranno i 19,7 km/h.

Durante la notte, le condizioni saranno piuttosto instabili. Si registreranno piogge leggere fino alle prime ore del mattino, con una copertura nuvolosa al 100% e una temperatura di circa 14,1°C. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, e il vento soffierà a una velocità di 13,8 km/h da nord-nord-ovest.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo mostrano un miglioramento. Le piogge si interromperanno e il cielo presenterà nubi sparse. La temperatura si attesterà intorno ai 13,9°C alle 07:00, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Il vento continuerà a soffiare moderatamente, con velocità che varieranno tra i 10 km/h e i 13 km/h.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà ulteriormente. Le temperature raggiungeranno i 15,5°C intorno alle 10:00, mantenendosi attorno ai 14°C fino alle 17:00. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, portando a un cielo più sereno. L’umidità scenderà leggermente, mentre il vento rimarrà debole, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

La sera porterà un ulteriore rasserenamento del cielo, con temperature che si manterranno attorno ai 14°C. Le nubi sparse continueranno a dominare il panorama, ma senza precipitazioni. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, creando un’atmosfera tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Reggio Calabria nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche. Martedì e mercoledì si prevede un clima più stabile e soleggiato, con temperature che potrebbero salire ulteriormente. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità climatica è sempre possibile in questa stagione.

Tutti i dati meteo di Lunedì 2 Dicembre a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo coperto +13.9° perc. +13.5° prob. 24 % 13.1 N max 18.4 Tramontana 80 % 1018 hPa 8 nubi sparse +14.7° perc. +14.2° prob. 8 % 10.2 NNO max 14.4 Maestrale 74 % 1019 hPa 11 nubi sparse +15.3° perc. +14.8° prob. 14 % 10 NNO max 13.1 Maestrale 72 % 1019 hPa 14 nubi sparse +15.1° perc. +14.6° prob. 12 % 10.3 NNO max 12.9 Maestrale 74 % 1018 hPa 17 nubi sparse +14.2° perc. +13.6° prob. 8 % 8.4 N max 11.3 Tramontana 77 % 1019 hPa 20 nubi sparse +14.3° perc. +13.8° prob. 23 % 6.9 NNO max 10.7 Maestrale 77 % 1019 hPa 23 nubi sparse +13.9° perc. +13.4° prob. 26 % 7.2 ONO max 10.9 Maestrale 78 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 16:37

