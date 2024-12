Previsioni Meteo Messina: tutti i dettagli per domani lunedì 2 dicembre

StrettoWeb

Le condizioni meteo a Messina per Lunedì 2 Dicembre si presenteranno variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da pioggia leggera durante la notte e un progressivo miglioramento nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando intorno ai 12°C e 14°C, mentre il vento soffierà prevalentemente da Nord con intensità di brezza. Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, ma senza significative precipitazioni. La sera porterà nuovamente pioggia leggera, ma le temperature rimarranno stabili.

Durante la notte, Messina registrerà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 67%. La temperatura si attesterà intorno ai 12,4°C, con una temperatura percepita di 11,7°C. La velocità del vento sarà di 10,7 km/h da Nord, con raffiche fino a 15,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%.

Nella mattina, le condizioni meteo miglioreranno, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 14,9°C alle 09:00. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 28%, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità scenderà gradualmente, raggiungendo il 68% entro le 10:00.

Nel pomeriggio, Messina continuerà a presentare nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 79%, ma non si prevedono precipitazioni significative. La brezza da Nord-Ovest manterrà l’aria fresca, con una velocità del vento che varierà tra 8 km/h e 9,8 km/h.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un ritorno della pioggia leggera, con temperature che scenderanno a 13,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, attorno al 63%, e l’umidità si attesterà intorno al 76%. Le condizioni di pioggia leggera continueranno a manifestarsi, con una probabilità di precipitazioni che si manterrà attorno al 18%.

In conclusione, le previsioni meteo per Messina nei prossimi giorni indicano un’alternanza di condizioni variabili. Martedì si prevede un miglioramento con cieli sereni e temperature in aumento, mentre mercoledì potrebbe tornare un po’ di instabilità. Gli amanti del sole potranno godere di giornate più soleggiate, ma è sempre consigliabile tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +12.4° perc. +11.7° 0.11 mm 10.7 N max 15.5 Tramontana 76 % 1019 hPa 3 nubi sparse +12.5° perc. +11.8° prob. 30 % 9.9 NNO max 14.8 Maestrale 77 % 1019 hPa 6 nubi sparse +13.1° perc. +12.4° prob. 18 % 9 NNO max 14 Maestrale 75 % 1019 hPa 9 nubi sparse +14.9° perc. +14.3° prob. 6 % 10.6 NNO max 14.3 Maestrale 68 % 1020 hPa 12 nubi sparse +15° perc. +14.4° prob. 7 % 9.5 NNO max 12.4 Maestrale 69 % 1019 hPa 15 nubi sparse +14.5° perc. +13.9° Assenti 9.2 NNO max 13.6 Maestrale 73 % 1019 hPa 18 pioggia leggera +14.3° perc. +13.7° 0.11 mm 8 NO max 12.9 Maestrale 73 % 1019 hPa 21 nubi sparse +13.5° perc. +12.9° prob. 18 % 7.6 ONO max 10.8 Maestrale 76 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 16:37

