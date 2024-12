Poste italiane: due francobolli per il Natale

StrettoWeb

Poste Italiane comunica che ieri 2 dicembre 2024 sono stati emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le Festività” dedicati al Natale e al Santo Natale: la Basilica della Natività di Betlemme con sovraprezzo a favore dei rifugiati delle terre del conflitto mediorientale, relativi al valore della tariffa B zona 1 pari a 1,30€ per il francobollo del Natale e della tariffa B pari a 1,25€ per il francobollo del Santo Natale più un sovraprezzo pari a 3,75€.

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, con imbiancante ottico. I bozzetti a cura di Nicoletta Costa per il francobollo del Natale e Emanuela L’Abate per il francobollo del Santo Natale.

Il francobollo del Natale raffigura Giulio Coniglio, personaggio creato dalla scrittrice Nicoletta Costa, protagonista di molte avventure a fumetti e a cartoni animati, in compagnia dei suoi simpatici amici, Lumaca Laura e Uccellino Nino, circondati da tanti pacchetti regalo natalizi, alcuni a forma di carote. Il francobollo del Santo Natale raffigura la facciata della Basilica della Natività di Betlemme.

Gli annulli primo giorno di emissione saranno disponibili presso lo Spazio filatelia Roma.

I francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it.

Per l’occasione sono state realizzate due cartelle filateliche, per ogni francobollo, in formato A4 a tre ante, contenente ognuna il francobollo singolo, la quartina di francobolli, la cartolina annullata ed affrancata, la busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo, al prezzo di 20€ per la cartella del Natale e 30€ per la cartella del Santo Natale.

