Paura per Valeria Marini: tentata aggressione nelle scale di casa, “sono scossa”

Paura per Valeria Marini. Ieri sera il noto personaggio tv è scampato a una tentata aggressione nella scale di casa propria. Di ritorno verso l’appartamento, aprendo il portone, la soubrette ha notato la luce delle scale non funzionante e ha sentito dei passi. Successivamente ha sentito una persona scendere velocemente le scale. Così, per la paura, è uscita in strada e ha chiesto aiuto a una pattuglia della polizia locale in servizio di vigilanza nella piazza. Gli agenti hanno poi bloccato l’uomo, un cittadino portoghese di 29 anni che è stato denunciato.

“Sono scossa profondamente, ma mi sento fortunata. Il rumore che ho sentito mi ha messo subito in allarme perché in quella scala abito solo io. E questo mi ha permesso di capire che dovevo subito scappare. Per fortuna la presenza della pattuglia che staziona sempre nelle vicinanze mi ha consentito di chiedere aiuto e salvarmi da quell’uomo che altrimenti avrebbe potuto raggiungermi e farmi dal male”, ha detto Valeria Marini all’Adnkronos.

