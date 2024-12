Il Messina Volley si aggiudica la gara interna contro l’Aci Catena per 3-0

StrettoWeb

Terza vittoria consecutiva per il Messina Volley che, fra le mura amiche del “PalaRescifina”, si aggiudica il match contro il Liberamente Aci Catena per 3-0. L’incontro, valido per la 7ª giornata del Campionato di Serie C femminile, vede le ragazze allenate da mister Francesco Trimarchi deisputare un’ottima gara, ordinate in difesa e concrete in attacco, al cospetto di un avversario ben messo in campo da coach Francesco Pennisi. Primo set in equilibrio fino allo strappo locale (+3; 6-3) firmato da Giulia Mondello, Sara Arena e Marika Arena. Il Messina Volley vola a +6 (12-6) con Mariapia Lorusso, il muro di Giulia Pecoraro e la pipe di Arena M. La pipe di Lorusso, il muro di Malina Pasa e l’ace di capitan Michela Laganà concretizzano il +9 (18-9) con mister Pennisi in time-out. La pausa da bene alle etnee che tornano a -6 (18-12) grazie a Silvia Torrisi.

Le padrone di casa ripartono a la pipe di Arena M. materializza il +10 (22-12) e il secondo discrezionale per le ospiti. Lorusso firma il +11 (23-12), mentre la pipe di Laura Sparti e il muro di Martina Guglielmino il -9 (23-14). Pasa sigla il set-poit, anterprima alla vittoria del parziale di Pecoraro. Secondo equilibrato fino al 5 pari con il Messina Volley a realizzare quel break che gli consente di piazzare il +5 (11-6) con protagoniste Giovanna Biancuzzo, Mondello e Lorusso. Mister Pessini va in pausa, ma Mondello trova il +6 (12-6). Si viaggia più o meno con questo elastico fino al punto di Guglielmino che accorcia a -4 (18-14). Il pallonetto di Biancuzzo materializza il +6 (21-15) per le padrone di casa con il secondo discrezionale ospite. Un’ace di Pasa traccia il +7 (22-15) e, successivamente, Lorusso chiude il parziale in favore del Messina Volley (25-16). Nel terzo set le etnee si portano avanti di quattro lunghezze (1-5) con Guglielmino, Sparti e Angela Campisi.

Il Messina Volley reagisce e, dopo un batti e ribatti, concretizza il pareggio (10-10) con il muro di Pecoraro e l’ace di Pasa. Lorusso sigla il +2 (12-10) per il Messina Volley con coach Pessini in pausa. Al rientro Sparti pareggia (12-12), ma due pallonetti consecutivi di Laganà ristabiliscono il +2 (14-12) per la squadra di casa. Campisi pareggia (15-15), ma l’ace di Laganà e la palla a terra di Mondello determinano il +3 (18-15) per il Messina Volley. L’ace di Sparti rappresenta il -1 (18-17) ed è adesso mister Trimarchi a chiamare time-out. Al rientro il muro di Biancuzzo, il punto di Lorusso e il pallonetto di Mondello piazzano il +3 (21-18) per le peloritane, con Pennisi al suo secondo discrezionale. Gugliemino accorcia (-1; 22-21), ma il muro di Laganà timbra il 23-21. L’ace di Lorusso chiude il match in favore del Messina Volley.

Le parole di Trimarchi

“Abbiamo fatto una buona prestazione – commenta coach Trimarchi a fine gara – in quanto stiamo continuando a lavorare con un obiettivo di lungo termine e la squadra sta crescendo. L’Aci Catena occupa un posto basso in classifica, ma ha delle buone individualità e, in alcuni frangenti, ha sviluppato un buon gioco e, per questo, la nostra prestazione ci deve lasciare soddisfatti. Purtroppo ancora dobbiamo recuperare alcune infortunate, però questo fa parte di quello che può succedere durante un campionato. A prescindere da questo stiamo riuscendo a far ruotare le giocatrici con un risultato soddisfacente. Sia Pasa che Runci sono partite titolari in un set e non era successo in precedenza. Sono ragazze giovani che si allenano durante la settimana ed è stato utile farle ruotare. Per me sono importarti tutte le ragazze della rosa e questo è un vantaggio per il mio ruolo di allenatore”. “Questa è stata la nostra terza vittoria consecutiva – aggiunge la schiacciatrice Biancuzzo – e questi tre punti sono fondamentali per la classifica e per noi stesse, in quanto si vede che stiamo crescendo come squadra. Il terzo set è stato un po’ altalenante, ma noi abbiamo avuto la meglio. Da domani cominceremo ad allenarci sodo per affrontare sabato prossimo la Golden Volley di Aci Catena”.

“Questa vittoria ci galvanizza molto – dichiara l’opposto Pasa – e ci prepara al prossimo incontro di sabato. Questi tre punti sono fondamentali per la nostra classifica e siamo pronte a tornare in palestra per allenarci per i prossimi incontri. A tal proposito sfrutteremo la pausa natalizia per preparare al meglio le ultime giornate di andata e il girone di ritorno. Sono molto contenta di aver giocato titolare, visto anche gli infortuni nella nostra rosa, e sono sicura che la squadra è coesa e sicuramente sosterrà anche noi più giovani”.

Messina Volley – Liberamente Aci Catena 3-0 (25-14; 25-16; 25-21)

Messina Volley: Pecoraro 4, Lorusso 13, Mondello 7, Laganà (Cap.) 7, Ignoto, Runci, Sorbara, Arena M. 5, Biancuzzo 8, Pasa 6, Arena S. 3, Natoli (Lib. 1), De Grazia (Lib. 2). All. Trimarchi, 2° All. Rizzo

Liberamente Aci Catena: Guglielmino 13, Condorelli 5, Torrisi 1, Licciardello M. A., Campisi 3, Licciardello S., Maggio 1, Montesano 4, Sparti 9, Sciacca, Bertino (Lib. 1), Savoca (Lib. 2) (Cap.). All. Pennisi

Arbitri: Micale e Siracusa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.