Natale a Reggio Calabria, le FOTO delle luminarie a Piazza de Nava e Corso Garibaldi

Sono state montate le luminarie che hanno l’obiettivo di riempire di luce e della magia del Natale spazi, luoghi e vie di Reggio Calabria. Come si evince dalla gallery a corredo dell’articolo, sono soprattutto i più piccoli ad essere attratti dalle luminarie natalizie: ad esempio la slitta di Piazza de Nava, da poco inaugurata, ha richiamato l’attenzione di tanti bimbi che, accompagnati dai genitori, si fanno immortalare in foto ricordo. Sul Corso Garibaldi, invece, sono state installate delle stelle lungo tutta la via.

Intanto, questa sera, si è svolta a piazza Duomo l’accensione dell’albero finto da 180 mila euro ed è stato inaugurato il Villaggio di Babbo Natale alla Villa Comunale.

