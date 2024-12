Natale a Messina, accensione dello spettacolare video mapping proiettato sul palazzo Atm | FOTO

StrettoWeb

Questa sera si è svolta l’accensione dello spettacolare video mapping proiettato sul palazzo Atm di Messina. “L’evento di questa sera ha anticipato il ricco calendario di eventi natalizi organizzati dal Comune di Messina, promettendo un mese di dicembre ricco di magia e celebrazioni, inoltre in città girerà per queste feste, un bus natalizio che porterà un pizzico di magia in tutta la città”, rimarca il sindaco Federico Basile.

“Domani vi aspetto per l’accensione degli alberi di Natale dislocati nei vari punti della città.. iniziando alle ore 17 da Palazzo Zanca”, conclude il primo cittadino.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.