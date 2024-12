Natale a Cosenza, già presenti mercatini e pista di pattinaggio. Il Sindaco: “sono affollatissimi”. E annuncia le luminarie

StrettoWeb

“Quest’anno abbiamo allestito con largo anticipo i mercatini di Natale, antica tradizione per la nostra città e che riscuotono da sempre il gradimento dei cittadini, rappresentando una particolare forma di attrazione anche per i visitatori provenienti dai territori circostanti. E’ stato piacevole visitarli e constatare che sono già particolarmente affollati, così come la pista di pattinaggio che ne accresce l’attrattività. Completeremo nelle prossime ore l’allestimento delle luminarie per rendere ancora più festose ben 12 piazze della nostra città. Una città che è già vestita a festa, ma che nei prossimi giorni lo sarà ancora di più”.

E’ quanto scrive sui social il Sindaco di Cosenza Franz Caruso, dicendosi contento per le attività connesse al Natale. Già presenti la pista di pattinaggio e i mercatini – allestiti in anticipo e già affollatissimi – ora si procederà con le luminarie.

