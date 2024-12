Anche il rematch è della Lazio: Isaksen gela il Napoli, Atalanta capolista | CLASSIFICA

StrettoWeb

Due sfide in pochi giorni, un primo e un secondo round, entrambi vinti dalla Lazio. In un particolare incrocio fra Coppa Italia e Serie A, la Lazio è stata capace di ribaltare il mondo Napoli dando due dispiaceri ad Antonio Conte: giovedì l’eliminazione dalla coppa, questa sera l’addio alla vetta del campionato.

L’ex Reggina Baroni si porta a casa tre punti importanti dal Maradona di Napoli, impresa riuscita solo all’Atalanta in stagione. A proposito della Dea: i bergamaschi, dopo la vittoria di lunedì sul Milan, sono in vetta alla classifica da soli. Di un’Atalanta da Scudetto ve ne avevamo parlato già da qualche mese.

Tornando al match, questa volta niente goleada, come in Coppa Italia, anche perchè Conte schiera tutti i titolari. Serve un lampo di Isaksen nella ripresa per decidere la partita. La Lazio resta al quinto posto ma i scia di Fiorentina e Inter a quota 31. Il Napoli, fermo a 32, abdica in favore dell’Atalanta nuova capolista a quota 34.

Risultati 15ª Giornata Serie A

Venerdì 6 dicembre

Ore 18:30

Inter-Parma 3-1

Ore 20:45

Atalanta-Milan 2-1

Sabato 7 dicembre

Ore 15:00

Genoa-Torino 0-0

Ore 18:00

Juventus-Bologna 2-2

Ore 20:45

Roma-Lecce

Domenica 8 dicembre

Ore 12:30

Fiorentina-Cagliari 1-0

Ore 15:00

Verona-Empoli 1-4

Ore 18:00

Venezia-Como 2-2

Ore 20:45

Napoli-Lazio 0-1

Lunedì 9 dicembre

Ore 20:45

Monza-Udinese

Classifica Serie A

Atalanta 34 Napoli 32 Inter 31* Fiorentina 31* Lazio 31 Juventus 27 Milan 22* Bologna 22* Empoli 19 Udinese 17 Roma 16 Torino 16 Parma 15 Genoa 15 Cagliari 14 Lecce 13 Como 12 Verona 12 Monza 10 Venezia 9

* Una partita da recuperare

Programma 16ª Giornata Serie A

Venerdì 13 dicembre

Ore 20:45

Empoli-Torino

Sabato 14 dicembre

Ore 15:00

Cagliari-Atalanta

Ore 18:00

Udinese-Napoli

Ore 20:45

Juventus-Venezia

Domenica 15 dicembre

Ore 12:30

Lecce-Monza

Ore 15:00

Bologna-Fiorentina

Parma-Verona

Ore 18:00

Como-Roma

Ore 20:45

Milan-Genoa

Lunedì 16 dicembre

Ore 20:45

Lazio-Inter

