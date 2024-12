Montebello Jonico: grande partecipazione per “Donare il Sangue è donare la Vita”

StrettoWeb

“Giorno 08/12/2024 ha avuto luogo, per il secondo anno consecutivo, L’evento “Donare il Sangue è donare la Vita”, ossia una raccolta straordinaria di sangue intero organizzato dal Presidente dall’Associazione Democrazia e Libertà – Uniti per Montebello Jonico, Fabio Giuseppe Zampaglione e da ADSPEM-FIDAS ODV sez. Lazzaro-Motta S. G.-Saline Joniche guidata da Pia Basile“. È quanto dichiarato in un comunicato stampa a firma del dott. Fabio Giuseppe Zampaglione, presidente dell’Associazione Democrazia e Libertà Uniti per Montebello Jonico.

“Il tutto si è reso possibile grazie alla collaborazione della Parrocchia del S.S. Salvatore di Saline Joniche guidata da Don Danilo Nucera e del Comune del Comune di Montebello Jonico con a capo il Sindaco Maria Foti, che ha rilasciato il gratuito patrocinio e le dovute autorizzazioni per l’occasione.

L’evento ha avuto luogo nel Comune di Montebello Jonico (RC), precisamente a Saline Joniche presso Piazza Chiesa. Le due associazioni sono riuscite a coordinarsi per far giungere in loco un’autoemoteca unitamente allo staff ADSPEM, guidate dal Primario del Centro Trasfusionale di Reggio Calabria Dott. Alfonso Trimarchi al quale va un sentito ringraziamento per la sua presenza straordinaria.

Sono state coinvolte tantissime persone, numerosi i donatori intervenuti e parecchie prime donazioni registrate. Sono state raccolte numerose sacche di sangue, le quali potranno dare un pochino di sollievo alle scorte ematiche reggine. L’evento ha avuto un esito straordinario, la campagna di sensibilizzazione posta in essere dall’Associazione Democrazia e Libertà – Uniti per Montebello Jonico ha dato i suoi frutti.

Tantissime le realtà del territorio presenti, tra cui, l’ADS Saline Joniche Calcio con il Presidente Gabriele Serio, l’ADS Magna Grecia con il Presidente Leonardo Zampaglione, e molti altri. Un ringraziamento va all’Assessore del Comune di Motta San Giovanni Giusy Vacalebre per la sua presenza all’evento e la sua vicinanza“, si legge ancora nella nota.

“L’Associazione Democrazia e Libertà – Uniti per Montebello Jonico, oltre all’organizzazione dell’evento, alla campagna di sensibilizzazione ed al coinvolgimento di altre realtà associative e persone per la donazione, ha organizzato il ristoro post donazione, offrendo la colazione a tutti i donatori presso il Gran Caffè di Francesco Romeo sito in Piazza Chiesa a Saline Joniche; il quale ha collaborato con l’associazione riservando un prezzo solidale per il nobile evento e mettendo a disposizione i suoi locali per accogliere quanti accorsi per l’evento.

Ringraziamo per fattiva collaborazione: Il Parroco della Parrocchia del S.S. Salvatore di Saline Joniche Don Danilo Nocera; Il Sindaco del Comune di Montebello Jonico Dott.ssa Maria Foti; Il Primario del Centro Trasfusionale di Reggio Calabria Dott. Alfonso Trimarchi; Lo Staff Adspem, L’infermiera Flavia e l’autista dell’autoemoteca Angelo; Il titolare del Bar Gran caffè di Saline Joniche Francesco Romeo; Tutti i membri della sezione Adspem-Fidas Odv di Lazzaro-Motta S.G.- Saline Joniche; Tutti i membri dell’Associazione Democrazia e Libertà – Uniti per Montebello Jonico; Tutte le persone intervenute per la donazione a vario titolo. Questi eventi solidali sono possibili solamente grazie al gioco di squadra, che nella fattispecie si è concretizzato ottenendo così un grande risultato. Grazie a tutti di vero cuore“, conclude Zampaglione.

