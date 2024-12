Milazzo, progetto esecutivo per il recupero di un’altra ala del compendio “Cappuccini”

StrettoWeb

L’obiettivo è recuperare l’intero compendio immobiliare e renderlo un centro di aggregazione per anziani e giovani. Le attenzioni dell’Amministrazione comunale sono rivolte all’ex convento dei Cappuccini che da oltre dieci anni versa in stato di abbandono. E così dopo il finanziamento, già ottenuto per realizzare un centro di accoglienza per soggetti in difficoltà nei locali dell’ex convento dei Cappuccini con i fondi messi a disposizione dal Pnrr (misura 5) per l’importo di circa 1.100.000 euro, nella giornata odierna è stato approvato il progetto esecutivo denominato “Cappuccini Youth sport hub” che punta ad adeguare, ristrutturare e rifunzionalizzare la struttura comunale per adibirla a centro di aggregazione giovanile.

Un progetto da 750 mila euro che Palazzo dell’Aquila conta di ottenere attraverso l’avviso pubblico dell’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, in attuazione del Pr Fesr Sicilia 2021-2027 .

Una progettualità proprio dell’ufficio tecnico comunale che prevede non solo l’intervento strutturale ma anche la fornitura degli arredi e ciò che si rende necessario per creare una realtà – si legge nella relazione – tale da divenire efficace strumento di riqualificazione ambientale volto a contribuire al miglioramento della qualità della vita della comunità con una particolare attenzione alla coesione sociale e allo sviluppo personale e sociale dei minori.

