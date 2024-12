Milazzo, a palazzo D’Amico al via il progetto “Castelli di Carta”

StrettoWeb

“Castelli di carta” è il nuovo progetto varato dall’assessore alla Cultura Lydia Russo per favorire sempre di più la lettura soprattutto tra le nuove generazioni. Il progetto – che prenderà avvio il prossimo 13 dicembre a Palazzo D’Amico a Milazzo – è sostanzialmente un laboratorio di scrittura creativa, rivolto a quanti amano leggere libri e hanno deciso di mettere su carta dei loro pensieri, riflessioni, in totale libertà. Nessun tutor, nessun esperto, nessuna cattedra; solo un gruppo di appassionati che condivideranno la voglia di immergersi in un “ castello di carta” come la biblioteca di Palazzo D’Amico. A tal proposito una dei membri storici del gruppo di lettori è Loredana Celebre che ha spiegato il ruolo del laboratorio e l’obiettivo di divulgare il piacere della lettura.

“Ritengo che sarà un altro momento di aggregazione a Palazzo D’Amico che ho voluto subito aprire alla cittadinanza affinché diventasse un luogo più frequentato vista anche l’enorme quantità e qualità di libri presenti in biblioteca – ha detto l’assessore Russo – spiegando che il laboratorio si svolgerà dalle 17 alle 19 a partire da giorno 13 dicembre e proseguirà per tutto il 2025”. Partecipazione aperta a tutti: unico requisito richiesto è la passione per la lettura e la voglia di mettersi in gioco scrivendo in maniera creativa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.