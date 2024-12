StrettoWeb

Da oggi, mercoledì 4, sino a venerdì 6 dicembre, dalle ore 8 alle 16, vigeranno il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati in via Santa Caterina a Castanea a Messina; e di transito veicolare, garantendo in sicurezza l’accesso dei residenti della stessa via Santa Caterina.

I provvedimenti viabili sono stati adottati per consentire lavori di ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso nella suddetta via.

