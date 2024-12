StrettoWeb

Un grave incidente stradale si è verificato nella galleria tra San Filippo e Gazzi, in direzione Palermo. Per cause ancora in corso di accertamento, ben cinque auto si sono scontrate causando alcuni feriti. Sul posto le forze dell’ordine stanno facendo i rilievi del caso.

Le ambulanze intervenute hanno trasportato i feriti verso gli ospedali di Messina. Il traffico è letteralmente congestionato con gravi ripercussioni per i viaggiatori.

