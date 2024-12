Messina, a Piazza Cairoli banchetto informatico dei medici dell’Asp

StrettoWeb

L’Asp di Messina annuncia che sabato 7 dicembre 2024, i medici del Dipartimento di Prevenzione Medico dell’Azienda Sanitaria di Messina saranno a disposizione della cittadinanza presso Piazza Cairoli, dalle 9.00 alle 17.00. Questa iniziativa è dedicata a informare e sensibilizzare la popolazione sui corretti stili di vita e sull’importanza della prevenzione primaria, fondamentale per l’individuazione tempestiva dei potenziali fattori di rischio delle malattie croniche-degenerative. Durante la giornata, sarà attivo un ambulatorio da campo che offrirà: – Vaccinazione anti papilloma virus, per la prevenzione del cancro dell’apparato genitale e orofaringeo. – Vaccinazione antinfluenzale. La manifestazione è realizzata grazie alla collaborazione del Comune di Messina, della Messina Social City, della Croce Rossa Italiana, dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” e della Brigata Aosta.

Cuccì: “prevenzione fondamentale”

Il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Messina, Giuseppe Cuccì, ha dichiarato: “la prevenzione è un pilastro fondamentale della salute pubblica. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questa giornata, non solo per ricevere informazioni preziose, ma anche per rendere il primo passo verso una vita più sana e consapevole”.

