Gli studenti del Liceo Classico “Campanella” incontrano lo scrittore Carmine Abate

Gli studenti del Liceo Classico “Tommaso Campanella” hanno dialogato con lo scrittore Carmine Abate nell’Aula Magna dell’Istituto, sul testo “Un paese felice”, letto nelle ultime settimane. L’incontro è stato moderato dalla prof.ssa Silvia Laganà.

La storia del libro è stata presentata, dalla genesi della trama alla pubblicazione, agli studenti, che hanno partecipato attivamente con osservazioni sulla scrittura evocativa e su temi quali la connessione tra destini individuali e destino collettivo, la “violenza delle memorie” e la speranza che, nonostante tutto, rimane presente nella vicenda narrata. Gli allievi hanno formulato domande su temi quali: la menzogna del progresso, l’emigrazione, l’amore per la propria terra. Un testo profondamente connesso al mondo giovanile, in quanto i protagonisti sono conquistati dalla forza dell’utopia e non rinunciano a ricercare e a definire il proprio ruolo nonostante l’indifferenza della Storia.

L’incontro con l’autore ha permesso di vivere in modo nuovo la lettura finalizzandola non solo all’interiorizzazione, ma anche alla condivisione dei contenuti acquisiti attraverso la riflessione collettiva. Il Liceo Classico conferma il suo obiettivo di promuovere negli studenti il gusto e l’amore per la lettura, l’interesse verso la letteratura e gli autori, con particolare riferimento ai contemporanei. La prossima iniziativa “Incontro con l’autore” si svolgerà a breve.

