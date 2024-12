L’Ambiente Lab Team Volley Messina regola il Paternò: seconda vittoria consecutiva

StrettoWeb

Nel fine settimana tutte in campo le formazioni della galassia Team Volley Messina nei campionati regionali. Il bilancio è stato di una vittoria, per la squadra maschile, e due sconfitte, per le due formazioni femminili impegnate in due derby. Il sabato si è aperto con la sconfitta per tre set a zero della Team Volley contro la Nino Romano, una delle formazioni più quotate del girone B di Serie C. Nei primi due set le peloritane hanno dato filo da torcere alle mamertine calando poi d’intensità nel terzo.

Domenica è toccato alla formazione maschile dell’Ambiente Lab Team Volley che ha ospitato e sconfitto senza concedere set il Paternò Volley. Capitan Germanà e compagni hanno sofferto solo nel secondo parziale dove gli avversari etnei hanno avuto più set point a favore, tutti prontamente annullati con il set infinito che si è concluso sul punteggio di 31-29. Seconda vittoria consecutiva in casa dopo quella di settimana scorsa e quota 9 punti in classifica raggiunta. Sconfitta infine sul campo del Roccalumera la Pallavolo Messina di coach Triolo che ancora non ha mostrato tutto il suo potenziale nel girone B di serie D.

Queste le parole di coach Caravello, allenatore della formazione maschile, dopo la vittoria: “Nel secondo set abbiamo alzato la soglia dell’errore e gli avversari ci sono arrivati addosso. Siamo stati bravi nel crederci, superarli e vincere il set. Non guardiamo la classifica, pensiamo a migliorarci e dobbiamo essere ambiziosi con la voglia di vincere contro chiunque”.

Al termine della partita così Giuseppe De Francesco, uno dei giocatori più esperti della squadra: “Siamo riusciti a ottenere quest’altra vittoria, siamo stati bravi e va bene così, siamo contentissimi. Stiamo crescendo i ragazzi come vedi sono piccoli ma hanno voglia, andremo sempre meglio. Io in quel secondo set ero arrabbiato, abbiamo avuto un calo e siamo stati superficiali ma per fortuna l’abbiamo ripresa uscendo da quel tunnel negativo”.

Per la serie C femminile si guarda a quanto di buono fatto nella sfida contro una delle squadre più attrezzate del campionato, così coach Franco Donato: “Per due set abbiamo affrontato la squadra avversaria a testa alta e giocato punto a punto. Nel secondo siamo stati addirittura avanti poi un calo e qualche ingenuità hanno fatto girare set e partita nelle mani della Nino Romano. Sono contento della risposta delle ragazze e sono contento che abbiamo avuto modo di dare spazio a qualche atleta in modo da continuare il nostro percorso di crescita. I miglioramenti ci sono e speriamo di recuperare presto tutte le atlete”.

Team Volley – Nino Romano 17-25 22-25 10-25

Nello starting six i coach Laganà-Donato-Chitè schierano Sturniolo-Santamaria sulla diagonale palleggiatore-opposto, in banda trovano spazio Lo Nostro e Costa, centrali Irene Maggiari e Gironi ad alternarsi con il libero Fulci. Buon avvio delle ospiti che scappano 0-3, ma la pronta reazione delle locali le fa volare sul 7-3 costringendo la panchina del Milazzo al time out. Alla ripresa della partita Milazzo torna in scia e si viaggia praticamente alla pari finché sul 14-16 le mamertine non prendono il largo.

La Team Volley manda in campo Barbaro e Arianna Maggiari ma il set viene incamerato dalla Nino Romano per 17-25. Nel secondo parziale ottimo avvio della formazione di casa che con Savarese in campo scappa 6-2 e poi si assesta dal 12-8 su un vantaggio sempre costante di quattro punti. Dal 21-17 si spegne la luce e la Nino Romano con un poderoso contro break riesce in volata a superare le messinesi e accaparrarsi anche il secondo parziale per 22-25. Nel terzo cala l’intensità delle padrone di casa che devono arrendersi abbastanza facilmente alla Nino Romano che si conferma una delle squadre più toste del girone.



Ambiente Lab Team Volley – Paternò Volley 25-18 31-29 25-15

Il sestetto titolare di coach Caravello vede Donato palleggiatore, con Grimaldi ancora fuori per infortunio, e Spavara opposto, in posto 4 Bartolomeo e De Francesco, centrali Barreca e Ponnambalanar con il capitano Germanà nel ruolo di libero. Il primo set vede le due squadre viaggiare punto a punto fino a metà set, poi i padroni di casa piazzano l’accelerazione decisiva e chiudono sul 25-18. Nel secondo reazione del Paternò e i locali devono inseguire, quando sembra ormai andato il parziale coach Caravello manda in campo Cucinotta e Arena e la partita cambia.

Nonostante il Paternò conducesse per 21-24 non trasforma diversi set point e alla fine l’Ambiente Lab Team Volley sorpassa e incamera il parziale per 31-29. Nel terzo, subito il colpo, il Paternò esce lentamente dal campo, dall’altra parte della rete per i peloritani c’è spazio per l’esordio di Andrea Chibbinesc e nel finale spazio per Giorgio Carmignani, rientrato da poco da un infortunio. Sul match point sarà proprio del centrale Carmignani la firma, con un primo tempo inchiodato a terra, che archivia la pratica per 25-15.

Roccalumera Pallavolo – Pallavolo Messina 25-19 12-25 25-22 25-23

Sfida equilibrata tra due formazioni che lottano per gli stessi obiettivi nel girone B di serie D. La Pallavolo Messina paga un finale di primo set in cui lascia scappare via le avversarie, che chiudono sul 25-19. Nel secondo mostrano tutto il loro potenziale le ragazze di coach Triolo che alla fine dei conti si aggiudicano il parziale col punteggio più netto della partita per 12-25. Nel terzo la partita si fa serrata con le due squadre che si fronteggiano punto a punto, a spuntarla sono le locali del Roccalumera per 25-22. Quasi in fotocopia si svolge anche il quarto set con le due squadre che arrivano vicine alle fasi finali e la volata viene vinta dalle ioniche per 25-23.

Risultati 6ª giornata serie C femminile e classifica girone B

Team Volley Messina – Polisportiva Nino Romano 0-3

Liberamente Aci Catena – Santa Teresa 0-3

Golden Volley – Ssd UniMe 3-0

Pallavolo Oliveri – Messina Volley 1-3

Volley 96 – Pallavolo Zafferana 0-3

Riposava: SportPassion

Classifica

Pallavolo Zafferana 12 Golden Volley 11 Polisportiva Nino Romano 11 Messina Volley 10 Santa Teresa 8 Ssd UniMe 6 Pallavolo Oliveri 5 Volley ’96, Pallavolo Oliveri 4 Liberamente Aci Catena 3 Team Volley 2 SportPassion 0

Risultati 5ª giornata serie C maschile e classifica girone B

Jonica Volley – Agira 3-0

Viagrande – Gela 1-3

Ambiente Lab Team Volley – Paternò 3-0

Pozzallo – Paternò 0-3

Pedara – Modica 3-0

Riposava: Giarre

Classifica

Jonica Volley Santa Teresa 15 Giarre, Gela, Gs Pozzallo 12 Ambiente Lab Team Volley 9 Agira 5 Paternò Volley 4 Viagrande 3 Pedara Volley 3 Modica 0

Risultati 6ª giornata serie D femminile e classifica girone B

Randazzo – Akis Volley 3-0

Zafferana – Barcellona 3-0

Torregrotta – Giardini del Volley 3-0

Viagrande – Libertas 3-2

Roccalumera – Pallavolo Messina 3-1

Nebrodi – Pgs Juvenilia (recupero 1ª giornata) 2-3

Classifica

New Volley Team Torregrotta 13 Zafferana Volley 11 Giardini del Volley 10 Nebrodi Volley 10 Akis Volley 10 New Randazzo Volley 9 Universal Viagrande 7 Barcellona 6 Pgs Juvenilia 5 Libertas Volley Messina 3 Pallavolo Messina 3 Roccalumera Pallavolo 3

