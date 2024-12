La Magia di “Piccole Donne” approda al Teatro del Mela

StrettoWeb

Il 13 dicembre alle ore 21:00, il Teatro del Mela di Pace del Mela accoglierà un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro e dei musical: “Piccole Donne”, una straordinaria versione musicale del capolavoro di Louisa May Alcott, presentata dalla compagnia teatrale Cuore di Argante.

La regia e direzione artistica di Giuseppe Spicuglia, che ha sapientemente curato musica e testi, promettono di portare in scena una performance coinvolgente, ricca di emozioni e valori senza tempo. Lo spettacolo esplora sogni, legami familiari e i temi universali della crescita e dell’amore fraterno che hanno reso il romanzo un classico intramontabile.

L’evento, organizzato dal Comune di Pace del Mela con il sostegno della Regione Sicilia, è a ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria. Una preziosa opportunità per il pubblico di vivere un’esperienza che unisce la letteratura classica alla modernità del musical, celebrando la cultura e il talento locale. Un’occasione da non perdere per immergersi nella magia di una storia che ha saputo ispirare generazioni.

